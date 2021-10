Ecco cosa vi attende sul numero speciale di Grazia in edicola questa settimana

Il nuovo numero di Grazia è da oggi in edicola e su app. È un’edizione speciale curata dagli architetti e designer di fama internazionale Patricia Viel e Antonio Citterio nel ruolo di direttori ospiti. «Vogliamo riprenderci le nostre città, stare in mezzo agli altri fare il pieno di vita dopo quasi due anni d’isolamento. Così un giorno ho chiesto a questi due grandi architetti e designer di curare con la loro geniale visione questo numero di Grazia», ha spiegato la direttrice Silvia Grilli.



E loro hanno esplorato le possibilità che si apriranno nei prossimi 5 anni per le città italiane, con in testa la responsabilità dell'architetto nel progettare la società del futuro: dal desiderio di città con una natura a portata di mano, che prevedano più spazi verdi in ogni quartiere, a come riorganizzare e collegare i luoghi dedicati all'arte e alla cultura, fino alle idee da mettere subito in pratica per dare vita a una città femminista. “Dobbiamo ascoltare, essere partecipi del sogno di felicità del mondo in cui viviamo”, dice nell'intervista Patricia Viel.



La nostra star in copertina è Matilde Gioli. Per Grazia ha posato tra le sale del nuovo ADI Design Museum Milano, un luogo importante della geniale creatività italiana. L'attrice milanese, impegnata a girare la seconda stagione della serie “Doc - Nelle tue mani”, in uscita a gennaio, nell’intervista ripercorre i posti che hanno segnato la sua vita: dalla casa natia al primo set come attrice, fino a Roma, dove ha incontrato il grande amore. Il numero che troverete in edicola è ricco di inediti, di contributi di politici, scrittori, designer, giornalisti, imprenditori e architetti.



Come l'emozionante racconto che la scrittrice Dacia Maraini ha scritto per Grazia, o la riflessione di Roberto Cingolani, Ministro della Transizione Ecologica, che spiega come realizzare un vero cambiamento ecologico e digitale. Mentre il cantautore Rkomi, cresciuto nel quartiere popolare di Calvairate, a Milano, racconta in un'intervista la periferia urbana. E poi la sezione ricca di rubriche dedicate al design, con i pezzi che superano ogni tempo e ogni moda. Anche le pagine della bellezza celebrano il design, con oggetti protagonisti del beauty case, dove i nuovi pack dei cosmetici coniugano sempre più estetica, funzione e sensorialità.



Mentre nelle pagine dedicate alla moda gli abiti sembrano sculture da indossare e gli accessori linee grafiche. Questo e molto ancora, su Grazia questa settimana.