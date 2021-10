Ecco cosa vi attende sul nuovo numero di Grazia

Il nuovo numero di Grazia è in edicola e su app. In copertina c’è una coppia che fa sognare, quella formata dal cantante Benjamin Mascolo, 28 anni, con la cantante e attrice americana Bella Thorne, 24. La loro storia d’amore sembra una favola contemporanea: si sono conosciuti grazie a un post su Instagram nel 2019, hanno superato la distanza imposta dalla pandemia, e sono diventati inseparabili, nella vita e sul lavoro. Sono infatti i protagonisti del film “Time is up” nelle sale il 25-26 e 27 ottobre, dove interpretano due ragazzi destinata a stare insieme. Esattamente come loro, che lo scorso 20 marzo si sono fidanzati e ora programmano il loro matrimonio. In abiti da sera e sneakers Bella e Ben hanno posato per Grazia per un servizio dallo stile street per le strade di Los Angeles.

Nelle pagine di attualità scriviamo del futuro di Facebook dopo che una ex dipendente ha svelato davanti al Senato americano i lati oscuri del social network che non protegge i suoi utenti dagli estremismi e dalle notizie false. Vi spieghiamo tutte le regole della nuova normativa che rende obbligatorio il Green Pass. E domandiamo se sia giusto o meno vietare ai minori di 18 anni un film come “La scuola cattolica”, sulle violenze e l’omicidio del Circeo negli Anni 70.

Parliamo di parità con gli uomini insieme con Penélope Cruz, dell’insicurezza che colpisce anche le donne più forti con Léa Seydoux, e delle battaglie per i diritti di genere con l’attrice icona Jamie Lee Curtis. Tra i protagonisti di Grazia ci sono anche gli attori Nicole Grimaudo, Alessio Lapice, Federica Torchetti, l’ex Miss Italia Eleonora Pedron e la scrittrice noir Marina Di Guardo, madre di Chiara Ferragni.

Le scarpe sono le protagoniste della moda di Grazia questa settimana. Impreziosite da dettagli gioiello, tacchi scultura e lacci seducenti, ecco i modelli irresistibili di stagione. Nelle pagine beauty vi sveliamo il potere segreto della Vitamina C, la vitamina della bellezza in grado di illuminare, levigare e uniformare pelle e incarnato. Trovate questo e molto altro, su Grazia questa settimana.