Ecco cosa vi attende sul nuovo numero di Grazia

Il nuovo numero di Grazia è già in edicola e su app. La nostra star di copertina è Margherita Buy, 59 anni. L'attrice italiana è la protagonista del film più atteso: “Tre piani” diretto da Nanni Moretti e ispirato all'omonimo romanzo di Eshkol Nevo. Per il suo quarto set con Moretti, Margherita interpreta una madre intransigente. Nell'intervista con Grazia parla di com'è con sua figlia Caterina, della sua infanzia, della sua vita da attrice, delle sue delusioni e delle sue conquiste. E ha posato per il nostro settimanale per un servizio fotografico, dalle rarefatte atmosfere cinematografiche, nella suite di uno splendido hotel romano.



Nelle pagine di attualità scriviamo del coraggio delle donne. Delle afgane che protestano sulle strade del Paese riconquistato dai talebani, sfidando i tiranni. E parlano in Italia le sopravvissute ai femminicidi, come Lidia Vivoli, che insegna alle studentesse come riconoscere subito una relazione pericolosa. E scriviamo della mamma rinchiusa nel carcere romano di Rebibbia, che ha dato alla luce la sua bambina da sola, aiutata da una compagna di cella. Tra i protagonisti di Grazia questa settimana ci sono l'attore italiano Toni Servillo, l’attrice francese Clotilde Courau e l’inglese Rebecca Hall che vedrete al cinema in questi giorni. Ta i protagonisti della tv ecco Fabio De Luigi con lo chef Carlo Cracco e Alessandro Cattelan.



La moda italiana è la protagonista di questo numero. Tra i colori delle case di Burano, a Venezia, e nella festosità del golfo di Napoli, Grazia racconta il Made in Italy che darà energia alla nuova stagione. Nelle pagine dedicate alla bellezza vi mostriamo i colori e gli effetti per realizzare i trucchi ispirati alle sfilate, tra rossetti teatrali, richiami alla natura e smoky eyes da favola. Grazia è già in edicola!