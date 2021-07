Ecco cosa vi attende sul nuovo numero di Grazia, ora in edicola!

Il nuovo numero di Grazia è in edicola e su app. La nostra star di copertina è Noemi, 39 anni, una delle voci più premiate d’Italia, tra dischi d’oro e di platino.



La cantante ha posato per Grazia per un servizio fotografico molto seducente. Nell’intervista parla della sua rinascita personale, fatta di cambiamenti fisici e di autostima. E di una rinascita musicale, con la sperimentazione di sonorità pop e underground, le collaborazioni speciali e un tour “Metamorfosi Summer Tour”.



Nelle pagine di attualità non c’è solo Saman Abbas, la ragazza pachistana punita con la morte per aver rifiutato il marito scelto dalla famiglia. Vi raccontiamo le storie delle spose forzate d’Italia. Con la ministra per le pari opportunità, Elena Bonetti, parliamo dei 7 miliardi di euro stanziati dal governo per ridurre le disuguaglianze e delle strategie per far arrivare più donne nei luoghi dove si decide. Il Vaticano ha criticato la legge sull’omofobia, ma da tempo religiosi e fedeli hanno un dialogo con il mondo Lgbtq+: su Grazia vi raccontiamo le storie dei genitori a messa con i figli gay e dei sacerdoti che accolgono i transessuali.



Tra i protagonisti del numero ci sono la regina del rock Tina Turner, Maye Musk, la madre di Elon, l'imprenditore visionario di Tesla e Spacex, il cantautore Francesco Motta, la pop star H.E.R., le attrici Sveva Alviti e Cristina Cappelli e la top model e dj coreana Soo Joo Park.



La moda di Grazia è un inno alla leggerezza. Protagonisti sono abiti dalle fantasie ispirate alla natura e dalle silhouette morbide. Nelle pagine dedicate alla bellezza, Grazia vi spiega come dare alla pelle quell'aspetto splendente e solare che la rende irresistibile, con l'aiuto di terre e fard caldi e sensuali, gel, acque e mousse autoabbronzanti.



Ci vediamo in edicola e su app!