Ecco cosa troverete sul numero 26 di Grazia da oggi in edicola!

Il nuovo numero di Grazia è da oggi in edicola e su app. La nostra star di copertina questa settimana è l’attrice premio Oscar Kate Winslet. In Tv è la protagonista di “Omicidio a Easttown”, la mini serie che, dopo aver fatto impazzire gli Stati Uniti, arriva adesso anche in Italia su Sky Atlantic e Now.

Winslet interpreta una detective rude, complicata e autentica. Nell’intervista con Grazia l’attrice racconta di non aver voluto alcun ritocco per migliorare il suo aspetto in alcune scene della serie, perché poter essere se stessa, senza filtri, è la conquista di cui va più fiera.

Nelle pagine di attualità vi raccontiamo l’Italia delle marce del Pride. Dalle scuole che accoglieranno i ragazzi transessuali, al tema dei figli e delle unioni civili equiparate alle nozze: Grazia ha parlato con lesbiche, gay e persone che lottano per propria identità sessuale e per i diritti che ancora non sono tutelati.

Vi raccontiamo poi l’Italia dei tanti Saman Abbas e Seid Visin: tutte quelle ragazze e quei ragazzi adottati o di origine straniera schiacciati dalle aspettative delle famiglie o da chi li considera diversi. E scriviamo dei nuovi influencer di Dio: sacerdoti e uomini di fede, che usano i social per comunicare con i più giovani.

Tra i protagonisti del numero ci sono l’attrice Micaela Ramazzotti, gli attori Omar Sy, il Lupin della tv, e Daniele Liotti, le veline di Striscia la notizia Mikaela Neaze Silva e Shaila Gatta. Per la sua rubrica “7teen - Le interviste di Elisa Maino”, @la_mainoo ha incontrato Khaby Lame, il tiktoker italiano di origini senegalesi che con i suoi video ironici ha conquistato 64 milioni di follower.

Con le influencer e modelle Giorgia Gabriele e Candela Pelizza, il ballerino Gabriele Esposito, la stylist diletta Bonaiuti e il creativo e scrittore Paolo Stella siamo partiti per un viaggio a forte dei Marmi, in Toscana. Su Grazia vi mostriamo le foto della nostra vacanza di stile. Con lo speciale bellezza di questa settimana Grazia vi guida tra le idee beauty di un’estate che parla di rinascita. Con i solari che saranno alleati della nostra voglia di mare e di luce, le idee più sensuali per intrecciare i capelli, i trucchi colorati e resistenti all’acqua: il bello viene adesso. La moda gioca con i contrasti minimali e chic del bianco e nero: l’abbinamento più raffinato dell’estate.

Ci vediamo in edicola e su app da oggi.