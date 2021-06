Ecco cosa vi attende sul numero 25 di Grazia in edicola da oggi!



Il nuovo numero di Grazia è da oggi in edicola e su app. La nostra star di copertina questa settimana è una donna bella e coraggiosa, Gessica Notaro, 31, attivista contro la violenza sulle donne. Ex Miss Romagna, poi finalista per Miss Italia, nel 2017 Jessica è stata sfregiata dall'ex fidanzato che le ha versato sul volto una bottiglia di acido. Lui è stato condannato a 15 anni di carcere. Notaro, che ha subito diversi interventi al viso, operazioni laser percorsi di fisioterapia, ci racconta dove ha trovato la forza per lottare, rinascere e tornare a sorridere. Per Grazia ha posato per un servizio fotografico che esalta il suo spirito da guerriera e la sua dolcezza.

Nelle pagine di attualità celebriamo la Giornata Mondiale degli Oceani, il prossimo 8 giugno, con tre esperti che spiegano perché proprio i mari più profondi ci salveranno dal surriscaldamento globale. Parliamo delle prossime olimpiadi di Tokyo con Silvia Salis, ex atleta e ora vicepresidente vicaria del Coni, che si batte contro il sessismo nello sport. E vi portiamo nella “Nomadland” italiana. Come nel film vincitore agli ultimi premi Oscar, anche in Italia sono tanti, tra pensionati e giovani disoccupati, che scelgono di vivere ai margini in camper e roulotte.

Tra i protagonisti del numero parliamo con le attrici Julianne Moore, Claudia Gerini, Valeria Bilello e l'attore americano Josh Hartnett. E ci sono anche Julien Licata e Micaela Savoldelli, noti sui social come la famiglia Milijan, che hanno fatto del mondo la loro casa e la fotografa Sara Melotti che ha realizzato ritratti alle donne di tutto il mondo, spiegando il significato della bellezza attraverso i loro sguardi.

La moda di questa settimana è a tinte forti. Con colori fluo e abbinamenti a contrasto, Grazia vi guida tra i capi che daranno energia allo stile dell'estate. Il mondo beauty è in prima linea per la salvaguardia dell’habitat marino: Grazia vi racconta tutte le iniziative sea-friendly dei marchi di bellezza, tra filtri solari organici e confezioni fatte con la plastica recuperata in acqua, progetti di ricerca e di solidarietà.

Ci vediamo in edicola!