Vincitrice di un Golden Globe con la sua “Io sì” (Seen), Laura è la protagonista della cover del numero 12 di Grazia

Grazia vi aspetta in edicola e su app da oggi con un’edizione speciale dedicata alla musica italiana. La nostra star di copertina non può che essere Laura Pausini, trionfatrice ai Golden Globes, uno dei premi più importanti del cinema americano, con il brano “Io sì” (Seen).

La canzone è tema del film “La vita davanti a sé” diretto Edoardo Ponti con protagonista un’altra grande italiana: Sophia Loren. La vittoria di Laura è diventata anche la nostra: Pausini la racconta in un’intervista intima con Silvia Grilli direttrice di #Grazia. La cantante dedica il premio alla rinascita dell’Italia perché « Vince chi continua a emozionarsi» dice. Protagonisti del numero sono anche tutti i cantanti in gara a Sanremo, nella settimana che celebra il ritorno della musica sul palco. Il numero di Grazia contiene poi interviste esclusive alla diva e attivista Jane Fonda, che ha ricevuto un Golden Globe alla carriera, all’attrice Isabella Ragonese, mentre Elisa Maino ha incontrato la giovane attrice Ludovica Nasti.

Questa settimana trovate su Grazia il racconto della settimana della moda di Milano e vi anticipiamo, con la ministra per le Pari Opportunità, Elena Bonetti, le misure che il Governo s’intende approntare per le donne, le più penalizzate in pandemia. Parliamo quindi del cambiamento climatico che, rallentando la Corrente del Golfo, rischia di sconvolgere la vita degli uomini e di molte specie animali.

Le pagine di moda sono dedicate a un accessorio irresistibile: le borse. Grandi o minimali, sportive o preziose, #Grazia vi guida tra i modelli vincenti di questa stagione.

Ci vediamo in edicola!