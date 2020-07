Positano è sempre stata una delle mie mete fisse — e non solo per concepire figli con Giaco — Positano apre la stagione delle mie vacanze, quelle che trascorro con le bimbe, quelle che farei anche con un deambulatore/badante e quelle a cui, forse, sarò costretta a rinunciare, quando le suddette bimbe diventeranno grandi e non vorranno più seguire la mamma. Ma ho imposto una clausola coercitiva che imporrà loro di stare con me a Positano dieci giorni l’anno: non uno di più, non uno di meno.

Hanno detto che va bene.

Voglio crederci. Perché chi di noi potrà dimenticare quell’estate in cui abbiamo visto passeggiare per queste vie Chuck Buss di Gossip Girl?

Stiamo andando a cena, siamo davanti al Palazzo, Emma lo vede.

“Mamma è Giacobazzi!”

“Chi è Giacobazzi?”

“Chuck Bass mamma! Lui è Ed Westwick di Gossip Girl!”

“Ah! scusa...”

“Hai visto come cammina?”

“Mamma, ha ragione, teneva il capellino, la testa in basso, non voleva farsi vedere: è lui!” aggiunge Carola.

“Sì mamma, è troppo lui.” conclude Emma.

Allora mi fido: è lui. Quindi, cosa vogliamo fare? Pedinarlo? Io ci sto.

“Devo chiedergli una foto.”

“Carola smettila!” la rimprovera Emma. “Siamo in emergenza Covid, dobbiamo rispettare le distanze di sicurezza e non ha senso fare una foto con Chuck Bass a

un metro di distanza! Non puoi chiederglielo: è un insulto all’economia e un insulto alla tua intelligenza.”

“Ma se non glielo chiedo io, glielo chiede un’altra...”

“Carola! Io non voglio tornare in quarantena per colpa tua.” ribatte Emma. “Gli fai ciao con la mano, al massimo aggiungi: ‘I’m a big fan, love you’ e buonanotte.”

“Mi basta un selfie da lontano.” insiste lei.

“Vabbè!” Visto che non lo abbiamo pedinato, non lo sapremo mai.” concludo io. “Possiamo solo sperare di rivederlo domani. Adesso andiamo a cena.”

Domani. Lunedì.

Boy esce quattro volte al giorno: la terza è quella prima di cena. Percorriamo scendendo il viale da cui mi rifaccio gli occhi da Missoni, e mentre Carola si ferma per fargli fare pipì, passa Chuck Buss. Carola mi guarda impietrita, sorride entusiasta. “Mamma ha detto ‘Beautiful dog’...”

Lo sapevo che è un ragazzo intelligente: che non lo chiama Lassie.

“Mamma ti rendi conto? Ha detto che il nostro cane è bello!” insiste emozionata.

Fortuna che non era chinato come adesso.

“Sì amore mio. Boy è bellissimo.”

Chuck Buss è stato alla Scogliera — lo stabilimento balneare più chic di Positano — il mercoledì: l’unico giorno in cui non ci siamo andate noi.

“Mamma potevamo vederlo in costume... capisci?”

Sono imperdonabile di fronte a quegli ormoni. E se questo non bastasse, una ragazzina in albergo ha detto a Emma di aver fatto una foto con lui. Quando Carola lo ha saputo, l’ha insultata.

Ora Chuck Bass è a Capri con la fidanzata Tamara, e chissà se mai lo rivedremo.

Forse da Chez Black: lì, tutto è possibile.

“E a ogni modo, ragazze.” dico trionfante. “Noi ci siamo portate a casa molto di più di un semplice selfie con lui. Chuck Buss ha fatto un complimento sincero a uno della famiglia e vabbè che era il cane...”

“Però Boy lo stavo tenendo io.” precisa Carola. “Lo ha detto a me.”

Illustrazione di Valeria Terranova