Design D’Autore, il profilo Instagram che ispira e racconta il mondo attraverso immagini di design, arte e paesaggi in giro per il mondo, cambia nome e diventa Grazia Loves Italy: osservatorio social su tendenze, luoghi e eccellenze italiane.

Dal design all’architettura, e ancora paesaggi, arte e moda: Grazia Loves Italy è il luogo in cui immergersi per scoprire il meglio del Bel Paese. Una ricerca che condurrà i followers in un viaggio non solo estetico, ma anche emozionale, attraverso scatti che ne raccontano le radici e l’evoluzione.





L’Italian lifestyle è da sempre fonte d’ispirazione e ammirazione all’estero: culla delle arti visive, apprezzato patrimonio culturale e artistico, l’Italia è uno dei Paesi più visitati al mondo. Concetti che Mondadori ha deciso di enfatizzare con questo nuovo ambizioso progetto: un social magazine che mostri l’eccellenza italiana a un pubblico internazionale.

Per questo motivo il profilo continuerà ad essere in inglese e il target in linea con il progetto precedente. Il rebrand di Design D’Autore in Grazia Loves Italy, infatti, sottolinea anche la comunione d’intenti con DDA che ha già mostrato e sottolineato con foto d’autore, le meraviglie del nostro paese da più punti di vista: design, architettura, paesaggi e arte.

Grazia Loves Italy diventa dunque la naturale prosecuzione di un progetto social che ha come scopo quello di ispirare i followers e far conoscere passato, presente e futuro dell’estetica artistica e paesaggistica italiana, con uno storytelling grafico emozionale che sarà il fil rouge del rebrand firmato Mondadori.





(Photo Credits: Mondadori Portfolio)