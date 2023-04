Alla MDW, nell’headquarter di Loro Piana, arriva “Apacheta”, il nuovo progetto dell’artista e designer argentino Cristián Mohaded per Loro Piana Interiors

Loro Piana Interiors presenta alla Milano Design Week “Apacheta”, il nuovo progetto dell’artista e designer argentino Cristián Mohaded, attraverso un’installazione all’interno del Cortile della Seta (via della Moscova 33), presso l’headquarter di Loro Piana a Milano, trasformato per l’occasione in un paesaggio onirico ispirato alla tradizione andina che da sempre accompagna i viaggiatori.

Al suo interno, si snodano gli arredi progettati dal designer: divani, pouf, una panca, tavoli di cortesia. Come pietre, addolcite dall’uso dei morbidi materiali di Loro Piana Interiors, presentano elementi in legno intagliato a mano nelle parti più arrotondate, per creare un contrasto.

Il legno e il tessuto si fondono con un terzo materiale, la ceramica, i cui colori si ispirano alle lagune argentine, rosse o bianche. Le apacheta, cumuli di pietre che abitualmente segnano sentieri e passaggi sulle Ande, sono così diventate il punto di partenza del percorso che Cristián Mohaded ha intrapreso al fianco di Loro Piana Interiors, omaggiando la natura con un approccio sostenibile.

La collaborazione tra la maison e il designer si basa su valori condivisi come la passione per i materiali e l’artigianalità, e la certezza che bellezza e armonia possano originare anche dai contrasti.

A fare da collante è un Paese, l’Argentina, e più precisamente la provincia di Catamarca, nella parte nord-occidentale: qui è nato l’artista ed è sempre qui che Loro Piana procura la più rara e preziosa delle fibre naturali animali, la vicuña.

Un fil rouge in grado di unire queste due anime profondamente innamorate della natura e dei suoi doni, dando vita ad un amore che non conosce limiti. Due installazioni esterne sono inoltre previste in Piazzetta Brera e in via Montenapoleone 27, nella corte della boutique Loro Piana.