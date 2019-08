Carissime lettrici e lettori,



il prossimo numero di Grazia sarà davvero unico. Mai successo infatti che una star del digitale sia invitata a fare la direttrice di un giornale di carta per una settimana. E invece io l’ho chiesto a Chiara Ferragni, 17 milioni e 100 mila follower, una delle prime ad aver capito le potenzialità della condivisione sui social. E con l’intuito, la tenacia, la passione, l’empatia, oggi Chiara è diventata una donna di potere.

Le ho domandato di fare con me un numero di Grazia da direttrice, in modo da poter raccontare il suo mondo, le sue passioni, le sue icone, il suo impegno, la sua moda, il film sulla sua vita che verrà presentato al Festival di Venezia il 4 settembre. E oltre che su Grazia Italia, Ferragni parlerà di sé anche sulle edizioni di Grazia di Regno Unito, Germania, Olanda, Medio Oriente, Russia.

Così vi invito, per la rubrica della posta, a inviarci lettere a cui Chiara risponderà sul prossimo numero, appunto. Sono molti gli argomenti che noi abbiamo affrontato con lei e immagino che siano tanti anche i temi che voi lettrici e lettori volete sottoporle. Il numero che stiamo preparando sarà la dimostrazione dell’approfondimento straordinario che la carta stampata può dare, parallelamente e non in contrapposizione alla rapidità dell’online. Speriamo di sorprendervi.



A presto, e scriveteci a grazia.direttore@mondadori.it