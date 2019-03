Chiacchieriamo con Alfonso Signorini è il nuovo evento ideato da Chi, il settimanale people più letto in Italia, che inaugura a Milano il 21 marzo

Un appuntamento imperdibile per tutti i fan del magazine CHI che potranno partecipare e conoscere da vicino il direttore e il mondo dei personaggi televisivi e dello spettacolo che ogni settimana animano le pagine della loro rivista preferita.

Un vero e proprio salotto condotto dal direttore Alfonso Signorini, durante il quale approfondire le notizie d’attualità, i gossip più inaspettati e il lato personale e intimo delle celebrities più amate.

Questo del 21 marzo, alle ore 18.30 al Grand Hotel et de Milan in via Manzoni 29, è il primo di una serie di incontri aperti ai lettori che si svolgeranno in location simbolo della città di Milano.



Si parte dal Grand Hotel et de Milan, conosciuto in città come il “Milan”, da sempre frequentato da artisti, diplomatici, attori e dagli artisti del vicinissimo Teatro alla Scala.

Per accreditarsi all’appuntamento Chiacchieriamo con Alfonso Signorini è necessario collegarsi al sito Chiacchieriamo con Alfonso Signorini e registrarsi.