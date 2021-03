Il duo Benji & Fede per lui è il passato. Ora Benjamin Mascolo si fa chiamare B3N, sogna il successo a Los Angeles e per il suo nuovo album da solista ha chiesto il sostegno della fidanzata, la star americana Bella Thorne. «Mi ha aiutato a crescere», dice il cantante, «e mi ha dato una seconda vita»

Da quando non fa più parte del duo di successo Benji & Fede, tante cose nella sua vita sono cambiate. La prima, è la sua permanenza a Los Angeles, città che ha scoperto con una vacanza e che sta diventando sempre di più la sua casa.

La popstar Benjamin Mascolo, 27 anni, un anno e mezzo fa lì ha incontrato l’attrice Bella Thorne, 23, che ha stravolto - in meglio - la sua vita.

Mentre ci parliamo su Zoom, è appena uscito il suo singolo Finché le stelle non brillano, che precede l’album California (in uscita il 26 febbraio).

Il singolo in un giorno è balzato in cima a tutte le classifiche di musica italiana, ma B3N, questo il nuovo nome d’arte, non esulta: «Sono sempre stato il musicista della band, non il cantante. È interessante vedere come andrà quest’avventura».

La canzone però l’ha scritta lei...

«Sì, è stato un viaggio interiore, ho iniziato a scriverla a fine luglio 2019, un anno e mezzo fa. Prima il ritornello e con il tempo il resto. Mentre la mia vita cambiava, anche il testo prendeva forma».

Ha 27 anni e ha già vissuto due vite. Ha iniziato giovanissimo nel duo con Federico Rossi e ora va avanti come solista. E si fa chiamare B3N.

«In questa seconda vita è entrata anche Bella. È anche grazie a lei se la mia prospettiva sulle cose si è aperta. Nel disco volevo guardare al futuro con ottimismo. E anche togliermi dei sassolini dalla scarpa».

Per esempio?

«In particolare c’è una canzone, Ricomincio, in cui rimprovero il vecchio me per aver fatto scelte poco sagge».

Quali?

«Nessuno mi ha mai insegnato a gestire il successo, non si impara a scuola. E né i tuoi genitori, né i tuoi amici ti possono consigliare, perché nessuno di loro ha vissuto la tua esperienza. Guardando indietro, avrei potuto fare scelte diverse. Ho imparato dagli errori e riparto da lì».

Che cosa ha imparato?

«L’umanità. Ho imparato a fidarmi degli altri, un tempo non ne ero capace, non avevo gli strumenti, mi chiudevo in me e cercavo di proteggermi. Alla fine non ero felice. Oggi ho trovato un equilibrio».

Foto di Mattia Guolo