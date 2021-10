Si sono conosciuti grazie a un post su Instagram e il loro primo appuntamento è stato in un ristorante cubano a Los Angeles. Poi la pandemia li ha allontanati per mesi: lei piangeva, lui la rassicurava. Ora il cantante Benjamin Mascolo e l’attrice americana Bella Thorne sono inseparabili, con un film in arrivo e nozze in vista.

Quella di Bella Thorne e Benjamin Mascolo possiamo considerarla a tutti gli effetti una favola contemporanea. Complici i social media, la popstar italiana, che ora ha il nome d’arte B3N, e l’attrice americana hanno iniziato a frequentarsi nell’aprile del 2019, dopo uno scambio di messaggi avvenuto proprio su Instagram.

A due anni di distanza, la loro storia d’amore, tra dediche reciproche, tenerissime foto in giro per il mondo e bouquet di fiori mandati quasi quotidianamente dal cantante alla sua amata, non solo ha battuto la lunga distanza dettata anche dalla pandemia mondiale, ma si è rafforzata ulteriormente.

Thorne e Mascolo sono infatti fidanzati ufficialmente, Benjamin il 20 marzo ha pubblicato una foto che ritraeva la futura moglie con l’anello al dito subito dopo la proposta, riscuotendo grandi consensi da parte dei tanti fan della coppia. «Alla gente sembriamo piacere insieme», dice lui.

Il modo in cui parlano l’uno dell’altra e si scambiano sguardi è emozionante non solo per gli inguaribili romantici, ma per chiunque creda e speri nel vero amore. Sono autentici e piacciono a tal punto che, oltre all’unione nella vita privata, hanno unito anche le carriere professionali.

Mascolo, che dopo il grande successo del duo Benji e Fede (con il cantante Federico Rossi) ha intrapreso una carriera da solista pubblicando all’inizio di quest’anno il suo primo album California, farà il suo debutto cinematografico proprio al fianco della sua compagna nel film Time Is Up, diretto dall’italiana Elisa Amoruso, che uscirà nelle sale il 25, 26 e 27 ottobre, distribuito da 01 Distribution. Il film, prodotto da Marco Belardi, una produzione Lotus Production, società Leone Film Group con Rai Cinema, nasce da una riflessione sul tempo e da come le circostanze di un evento possano modificare le vite di due personaggi, Vivien e Roy, che si incontrano e sono destinati a stare insieme. Un po’ come i protagonisti di questa intervista di Grazia.

Com’è iniziata questa vostra favola, Ben?

Benjamin Mascolo: «Da un commento di Bella su Instagram al quale io ho risposto con un messaggio privato. È stato un 50 e 50».

Ricorda la prima volta che ha incontrato Bella?

Ben: «Sì, sono venuto a Los Angeles per il festival musicale Coachella. Il giorno prima abbiamo deciso di pranzare insieme. Bella mi ha portato in un ristorante cubano che si chiama Versailles. Una parte della sua famiglia ha origini cubane. Non è un ristorante particolarmente elegante, è un posto molto semplice, ma è stato un bellissimo primo appuntamento nonostante qualche momento imbarazzante per il mio inglese che all’epoca non era eccellente, ma abbiamo trovato comunque il modo di capirci. Ricordo che sono stato immediatamente colpito dalla sua incredibile intelligenza. Poi il giorno dopo siamo andati al Coachella insieme e ci siamo divertiti moltissimo».

Qualche mese dopo, però, avete dovuto fare i conti con la distanza.

Bella Thorne: «Sì ed è stato molto difficile, soprattutto per me. Sono una persona generalmente molto fisica e ho costantemente bisogno di attenzioni, quindi la distanza per me è stata difficilissima. Ma devo dire che Ben ha fatto di tutto per far funzionare le cose. Mi mandava messaggi in maniera quasi religiosa, mi chiamava spessissimo dandomi la sensazione di averlo lì con me quotidianamente. Non mi fraintenda, ho passato tantissime notti a piangere perché mi sentivo sola e disconnessa dal mio partner, che nel mio caso era dall’altra parte del mondo. All’inizio della relazione ripetevo spesso a Ben che non avrebbe funzionato, perché onestamente non riuscivo a capire come avrebbe potuto. Ma non ho mai visto nessuno mettere così tanto impegno in qualcosa come ha fatto Ben per farmi ricredere e per me è stato uno shock».

E, dopo l’incertezza iniziale, ora siete qui, fidanzati ufficialmente. Ben, lei ha da poco chiesto a Bella di sposarla.

Ben: «Abbiamo parlato di matrimonio nel corso della nostra relazione e prima di agire ci ho pensato a lungo. Entrambi lavoriamo tantissimo e volevo davvero farle la proposta che meritava, quindi mi sono preso del tempo. Due settimane prima della fine delle riprese del nostro film, ho capito di essere pronto, che era quello il momento giusto. Volevo renderlo speciale per lei, così, dopo l’ultima scena sul set, le ho letto una lettera d’amore che avevo scritto per lei. Le ho preparato questa sorpresa con musica, fiori, luci e le ho chiesto di sposarmi. È stato bellissimo e mi ha reso l’uomo più felice del mondo. Quel momento ha reso indimenticabile un film che mi ha cambiato».

Come l’ha trasformata questa esperienza?

Ben: «Quando abbiamo iniziato a girare non sapevo che cosa aspettarmi. Lavorare insieme avrebbe potuto mettere entrambi sotto pressione, invece ci siamo trovati benissimo anche sul set e la nostra relazione si è rafforzata ulteriormente. Quindi è stato bellissimo festeggiare la fine del film con l’inizio della nostra vita da futuri sposi».

Bella, lei se l’aspettava?

Bella: «In quell’istante assolutamente no, è stata una sorpresa enorme. Non mi ha colpita necessariamente il fatto che volesse sposarmi perché, come ha detto lui, in precedenza avevamo manifestato l’intenzione di voler trascorrere la vita insieme e di arrivare al matrimonio quando il momento sarebbe stato giusto. Ben mi ha fatto rendere conto che il momento giusto era proprio quello».

Continua a leggere l'intervista sul numero di Grazia ora in edicola.

Testo di Federica Volpe da Los Angeles - Foto di Benjo Awars - Styling di Oretta Corbelli