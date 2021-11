È nata in una famiglia-clan votata al successo ma Bella Hadid ha trovato il modo di spiccare. Nessuno sa parlare come lei alle nuove generazioni. E così è diventata la star di moda più ascoltata: si è espressa contro il razzismo e ha mostrato che cosa vuol dire convivere con una malattia autoimmune. Perché la sua forza è essere sempre sincera

Bella Hadid ha compiuto 25 anni lo scorso 9 ottobre. Ha un nuovo amore, Marc Kalman, arrivato nella sua vita dopo anni di “ti amo e poi ti lascio e poi ti amo di nuovo, ma forse anche no” con il musicista The Weeknd.

Ma soprattutto, Bella, nata Isabella, ex campionessa di equitazione, ex studentessa di fotografia, prosegue la sua carriera davanti all’obiettivo: top model, ambassador di grandi marchi, invitata in passerella per i nomi più prestigiosi, da Versace a Chanel, è volto di campagne internazionali, da Dior a Michael Kors.

«Bella», dice Virgil Abloh, direttore artistico delle collezioni uomo di Louis Vuitton, «ha ridefinito il concetto della top model contemporanea: la sua è una presenza potente e non solo grazie alla sua bellezza. Sono la sua personalità e la sua intelligenza a renderla unica». Per lo stilista Alexander Wang «Bella è il corpo di questa generazione».

Un fisico per la passerella, un cervello per gli affari? Sì, la ragazza è anche imprenditrice, ha appena lanciato una linea di bevande non alcoliche ma a base di “adattogeni”, sostanze naturali che si adattano all’organismo e così combattono lo stress. Poi c’è l’attivismo sui temi sociali. Bella è scesa più volte in campo (soprattutto sui social, dove può contare su 47 milioni di follower). Lo ha fatto per il movimento anti-razzista Black Lives Matter, per esempio. Nei giorni della morte dell’afroamericano George Floyd, ucciso da un poliziotto nel 2020, scrisse: “Se non esprimete solidarietà con la comunità nera oggi e tutti i giorni, per favore smettete di seguirmi”.

Si è espressa sui diritti del popolo palestinese, contro le misure dell’ex presidente Donald Trump che impedivano l’entrata negli Stati Uniti a chi proveniva da Paesi islamici e, infine, si è schierata più volte a sostegno delle persone affette dalla sindrome di Lyme, malattia di cui soffre lei stessa, insieme con la madre e il fratello Anwar. «Sento la responsabilità di usare i social per buone cause», ha detto. Si è mostrata mentre si sottoponeva a una flebo-terapia durante una seduta di trucco. «Ci sono giorni difficili in cui dormi 12 ore, ti svegli e non riesci ad alzarti dal letto a causa dei forti dolori articolari e dell’ansia. Ci sono sintomi che non puoi vedere dal di fuori, ma che ti mettono in ginocchio dentro», ha raccontato. «Vorrei far sapere a ragazzi e ragazze che va bene essere empatici e gentili, ma in certi momenti bisogna essere anche forti e sinceri».

Bella è zia di Khai, 14 mesi, figlia della sorella maggiore Gigi, altra regina di passerelle e copertine, e dell’ormai ex cognato musicista Zayn Malik, colpevole di aver aggredito la suocera.

Foto di GREG WILLIAMS