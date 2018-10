Per il prossimo evento di Party Society si torna sui banchi di scuola

Li abbiamo lasciati che erano in trenta e stavano partendo in Seconda classe alla Stazione di Santa Maria Novella per un party che ha stupito e divertito i 350 invitati. Un treno d’epoca, una jazz band, dj set, installazioni video - per la prima volta nella storia, un party in una grande stazione italiana, con la benedizione di FS e di Grandi Stazioni.

Li ritroviamo che sono diventati quaranta e si preparano, zaino in spalla, a tornare sui banchi per il prossimo party: Back to School. Sabato 6 ottobre il club di amici fiorentini che si chiama Party Society accoglierà i suoi 400 ospiti a bordo di un vero school bus nel nuovissimo The Student Hotel. Fate conto di entrare in un film di Wes Anderson, circondati da studenti e turisti da tutto il mondo, e da fiorentini che si concedono una serata diversa, e avrete un’idea dell’atmosfera che si respira in questo enorme e divertentissimo ostello con oltre 300 camere e alloggi.

La ricetta è quella degli altri party: una location inedita, un tema cucito su misura e gli invitati che non vedono l’ora di inventare qualcosa con il dress code. Si balla con musica dal vivo e dj set, e poi svariate sorprese di allestimento e animazione. Ma soprattutto, uno spirito scanzonato e ironico che rende ogni festa un’occasione diversa, per divertirsi e divertire fuori dagli schemi e dalle solite location. La caccia agli inviti è partita da settimane, ma si direbbe che i soci questa volta abbiano invitato ancora più gente da altre città, perché a Firenze è tutto un lamentarsi che di inviti a giro ‘un se ne trovano miha.

Come nel video che hanno postato sulla loro pagina Facebook, i ragazzi hanno spento la sveglia a fatica, hanno mangiato i loro cereali, si sono scaraventati in strada e sono entrati: adesso raggiungeteli anche voi nella scuola di Party Society - sempre che siate fra i pochi fortunati a stringere un invito fra le mani!