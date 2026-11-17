La passione per i brodi nata quando era bambino. La sfida di avvicinare sempre più giovani alle ricette d’autore. L’incontro con Milano e la donna che lo ha aiutato a realizzare i suoi sogni. Lo chef Andrea Berton, direttore ospite di questo numero, spiega perché non crede nei cuochi divi, ma solo nei clienti felici. Perché la cucina stellata può diventare una scelta normale per tutti

Ho un debole per la cucina di Andrea Berton. Non solo perché ho avuto il piacere di assaggiarla. Da tanti anni le sue ricette stellate rappresentano ogni mese il sapore delle pagine di cucina di Grazia. E ogni volta che io o i miei colleghi abbiamo lavorato su testi e foto delle preparazioni dello chef, direttore ospite di questo numero di Grazia Food, scelto dalla direttrice di Grazia e Grazia Food, Silvia Grilli, ne abbiamo colto la straordinaria raffinatezza e semplicità. Lo incontro nel suo ristorante milanese, nel cuore di Porta Nuova, in una mattina in cui durante il servizio fotografico con lo skyline sullo sfondo l’impresa è stata dirigere il traffico frenetico di chi corre al lavoro nei grattacieli. Berton ha scelto come filo conduttore di questo progetto un tema molto diretto: la normalità della cucina d’autore.

Che cosa significa esattamente?

«Noi chef non siamo su un piedistallo. Non siamo divi. Il mio impegno di ogni giorno è cambiare la percezione di quello che proponiamo con il fine dining. A volte il pubblico teme che la nostra cucina sia complicata e pretenziosa. Invece deve essere considerato normale entrare in un ristorante per scoprire un abbinamento nuovo, per incuriosirsi con l’evoluzione di un piatto, per ritrovare un sapore rivisitato».

Mentre parla mi fa pensare agli stilisti che sempre più spesso fanno un grande lavoro di archivio, rivisitando e donando nuova vita a pezzi che sono dei cult.

«Il gusto deve dare soddisfazione: al palato e all’occhio. Credo nella normalità di questo percorso. Io non cucino per me, ma per far star bene la gente. Il cliente è il vero protagonista, deve vivere un’esperienza piacevole e che lo arricchisca. Più ci riusciamo, più tutto questo diventa, appunto, normale».

Il fine dining ha però un costo.

«Il buon cibo a costo zero non esiste. Ci sono molte voci che contribuiscono all’eccellenza: le materie prime, la sostenibilità, il pensiero strategico, la professionalità del personale, la location, tovaglie e bicchieri. Sono dinamiche invisibili che creano un valore. Dietro c’è il lavoro di persone vere, reali. E anche questo è normalità».

Lei è diventato una leggenda dei brodi, grandi protagonisti del suo menù. Come nasce questo amore?

«Il brodo per me è il piacere di stare a tavola, di degustare, significa benessere, soddisfazione. È il ricordo dei tortellini in brodo di casa. Anche se alla passione per la cucina ha contribuito molto mio padre che amava portarci al ristorante, evento che diventava sempre qualcosa di unico e ci univa moltissimo. Quando a 19 anni, nel 1989, sono stato assunto da Gualtiero Marchesi, nel giorno libero prendevo il treno e andavo a Modena, da Fini, per il brodo e il carrello dei bolliti. Qui ho imparato che il brodo può essere protagonista, bevanda o semplice complemento. A qualunque temperatura, non solo caldo ma anche freddo, in estate su tortellini di verdure. Sono andato poi a “studiarlo” in Giappone dove sono maestri. Il brodo sintetizza in forma liquida ogni sapore, ti invade, ti avvolge, ti coccola, ti ci immergi. Quando ho aperto il ristorante nel 2013 ne ho fatto la mia cifra».

Il suo ristorante, in via Mike Bongiorno, a Porta Nuova, è in un quartiere simbolo della Milano più nuova.

«L’ho visto crescere. Quando lavoravo al Trussardi alla Scala abitavo qui vicino e passando in scooter ogni mattina mi dicevo guardando le gru: “Se avrò un mio ristorante lo voglio aprire qui”. Ci sono riuscito».

Com’è cambiata da allora Milano?

«È migliorata moltissimo rispetto a quando nel 2005 ho iniziato a lavorare al Trussardi alla Scala. Con Expo 2015 c’è stata una consacrazione internazionale: gli stranieri vengono a vedere come si cucina qui, facciamo tendenza come nella moda. Oggi è difficile mangiare male a Milano. Trovo che ci siano grazia e cura anche al bar».

Che rapporto ha con i colleghi stellati?

«Ci sono grande stima e rispetto perché tutti stiamo facendo un grande lavoro, come una squadra. E comunque considero “collega” chi fa qualità anche con un panino. Non contano le stelle».

I giovani apprezzano gli chef?

«Sì e sono molto preparati. Non parlo solo di mia figlia, che ha 18 anni: è cresciuta in questo ambiente e ama andare per locali e raccontarmi le novità. Per gli under 35 ogni sabato a pranzo proponiamo un menù fisso con un costo accessibile. Funziona benissimo. I ragazzi hanno voglia di esperienze vere, di qualità. Sono una generazione che vive con la tecnologia, ma in cucina trova il contatto umano. Le persone faranno sempre la differenza. Il nostro mestiere non sarà mai sostituito dall’intelligenza artificiale».

Che dote ci vuole per far funzionare una brigata e uno staff come i suoi?

«Rispetto. Io ce l’ho per tutti e lo chiedo a tutti. In cucina ogni persona o elemento è fondamentale, dagli strumenti a chi fa le pulizie. Lo ripeto anche ai ragazzi di sala che sono l’anello di congiunzione con chi sta a tavola. Un cameriere non porta solo piatti, parla con persone di ogni livello, deve avere intuito, sensibilità. Noi offriamo molto ai nostri clienti, ma anche loro ci restituiscono stimoli. Sono scambio, incontro di mondi. La normalità di un ristorante è questo».

A proposito di incontri: ha contato molto quello con sua moglie, Sandra Vecchi.

«Sandra è speciale, è entrata nella mia vita con passione, è sommelier, ama il bello. Ma soprattutto ha capito al volo quello che faccio, gli orari, i sacrifici. Non si è tirata indietro, ha accettato la sfida».

Questo numero di Grazia Food racconterà anche il menù delle feste. Dove festeggerete il Natale?

«Al ristorante perché siamo aperti. E tra noi la sera del 25 a casa».

Chi cucina?

«Un po’ io e un po’ Sandra».

A me il giudizio di un marito chef intimidirebbe parecchio.

«Ma no, perché? Oltretutto Sandra è bravissima. A volte mi capita che amici che fanno tutt’altro si sentano in soggezione o ansiosi a invitarmi a cena. A tutti ripeto sempre che conta la passione con cui cucini. Se c’è, hai già fatto il grosso del lavoro. Ci vuole passione anche per tagliare il pane. A proposito, lo sente questo profumo? Abbiamo appena sfornato quello al riso rosso. Vuole assaggiarlo?».

Foto di Byron Mollinedo