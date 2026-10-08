La cultura antica del benessere incontra la visione contemporanea e scientifica della cura di sé: la nostra esperienza alle Terme di Saturnia



Un'eredità che nasce dall'Epoca Romana

Già durante l'Impero Romano le sorgenti di Saturnia erano considerate un pilastro fondamentale della vita sociale e della salute. I Romani trasformarono il momento del bagno in un vero e proprio rito terapeutico e di prevenzione. Immergersi in queste acque calde significa ripercorrere un gesto ultramillenario, riscoprendo la stessa armonia tra corpo e mente apprezzata da generazioni.

Terme di Saturnia: il rituale millenario del Benessere e della Longevità

Nel panorama suggestivo della Maremma toscana, le Terme di Saturnia rappresentano una meta d'eccellenza in cui la cultura antica incontra una visione contemporanea e scientifica della cura di sé. Un flusso d'acqua purissima affiora spontaneamente dal cuore della terra dopo un viaggio sotterraneo di quattro decenni, sgorgando a una temperatura costante di 37,5 °C per mantenere intatta la sua straordinaria carica minerale.

La chimica naturale dell'Acqua per la Mente e per il Corpo

Infiltrandosi tra i rilievi del Monte Amiata, l'acqua si arricchisce progressivamente di elementi preziosi, tra cui idrogeno solforato, anidride carbonica, calcio e bicarbonati. A questa composizione unica si affianca il caratteristico Saturnia Bioplancton, un principio vegetale autoctono che matura naturalmente nella vasca principale.

Gli effetti benefici dei microorganismi:

Favoriscono la rigenerazione cutanea: l'azione purificante ed esfoliante, dona all'epidermide un aspetto fresco, luminoso e uniforme.

l'azione purificante ed esfoliante, dona all'epidermide un aspetto fresco, luminoso e uniforme. Migliorano il tono muscolare e articolare: il calore naturale scioglie le rigidità fisiche, riducendo le tensioni quotidiane e alleviando i fastidi muscolari.

il calore naturale scioglie le rigidità fisiche, riducendo le tensioni quotidiane e alleviando i fastidi muscolari. Promuovono il benessere respiratorio e vascolare: l'azione combinata dei minerali stimola la circolazione periferica e aiuta a liberare le vie aeree.

l'azione combinata dei minerali stimola la circolazione periferica e aiuta a liberare le vie aeree. Effetto detossinante e antiossidante: aiutano l'organismo a eliminare le tossine e a contrastare i processi di invecchiamento cellulare.





Verso la Scienza della Longevità e i Nuovi Orizzonti Urbani

Oggi questa tradizione si evolve integrando medicina preventiva, nutrizione personalizzata, attività fisica e percorsi termali mirati. Attraverso protocolli diagnostici avanzati e analisi cliniche dettagliate, la struttura propone percorsi su misura orientati alla longevità e all'invecchiamento sano, con programmi focalizzati sulla vitalità cellulare, sulla salute della pelle e sull'equilibrio metabolico.

L'esperienza di benessere comprende nuovi ambienti e rituali dedicati come le suite con vasche termali private, le aree saune con cerimonie di vapore e gli spazi rigeneranti immersi nel parco naturale.

Segnaliamo anche che l'approccio e la filosofia di cura sviluppati a Saturnia estendono la propria influenza fino ai nuovi poli termali urbani, come l'inaugurazione della struttura di De Montel a Milano, riportando la cultura delle terme anche nel contesto metropolitano.

Le Terme di Saturnia - nella nostra esperienza - sono state un’oasi di rigenerazione psico-fisica che porteremo nel cuore per molto tempo.

Ph. Terme di Saturnia press Office / Daniela Losini

Artwork: Simona Rottondi