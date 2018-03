Designer del suo marchio di costumi sporty e sensuali ACK e Head of Style del brand cult di occhiali Retrosuperfuture, Rebecca Larsson ha le idee chiare sulle sue passioni in fatto di moda e accessori.

Scoprite quali sono i suoi oggetti del desiderio, dall'ultima collezione di Jacquemus a chicche scovate sul sito Vestiaire Collective.

1. MULES LOEWE: da sempre amo i sandali "mules" e ne aggiungo almeno uno a stagione alla mia collezione. Questi sono semplici e perfetti, tacco della giusta altezza e dettagli minimal e raffinati









2. BORSA CÉLINE: non amo le borse troppo riconoscibili, né troppo pesanti e scomode. Questa Céline è perfetta nella sua misura, comoda da portare sia in spalla che a mano. E vale la pena investire in un ultimo pezzo di Phoebe Philo... sigh

















3. COSTUME ACK: in attesa dell' arrivo dell estate il top del costume si indossa a vista sotto una camicia









4. COLLANA ALIGHIERI: difficilmente compro gioielli, è più bello ereditarli o riceverli in regalo perché acquisiscono quel sapore in più, ma questo pezzo è nella mia wishlist perché mi ricorda i vecchi medaglioni di mia nonna









5. VASO BLOC STUDIOS: adoro le piante e ho sempre molta difficoltà a trovare dei vasi che non siano solo dei contenitori ma dei complementi di arredo. Questo di Bloc Studios è una bellissima opzione ed anche il nome è un incentivo









6. CAMICIA ACNE: il pezzo basic da avere nell'armadio ma con un twist interessante, le paillettes che mi fanno davvero impazzire









7. OCCHIALI DA SOLE RETROSUPERFUTURE: l'occhiale a gatto timeless in un colore primaverile











8. ABITO VINTAGE VIA VESTIAIRE COLLECTIVE: sono sempre in cerca di pezzi leopardati e con un vintage Dolce & Gabbana non si sbaglia mai









9. DEODORANTE AESOP: il profumo di un deodorante per me è fondamentale quanto la sua funzionalità. Questo di Aesop è l'unico che uso perché ha un profumo piacevole e lontano dai deodoranti standard









10. ABITO JACQUEMUS: trovo veramente una "BOMBA" la collezione ss18 di Jacquemus e questo abito è un balance perfetto tra eleganza e sexitudine