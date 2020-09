Rosalia, artista a tutto tondo, è il nuovo volto del mitico rossetto Viva Glam

Rosalia è energia allo stato puro: MAC Cosmetics l’ha scelta come testimonial per il nuovo Viva Glam 26 (rossetto il cui ricavato è destinato al cento per cento IVA esclusa, ad associazioni che lottano contro l’Aids e che sarà disponibile da fine settembre) e per incarnare ancora una volta, una speciale forza femminile da raccontare.

L’abbiamo “incontrata” virtualmente al telefono: la sua forza e il suo carisma travolgenti come la sua musica, ci hanno regalato un momento di comunione reciproca condita da una dose di entusiasmo e creatività che vi riportiamo nella nostra intervista.

Come è il tuo rapporto con il make up?

Fin da ragazzina ho sempre sperimentato col trucco assieme alle mie sorelle. Avevamo una palette di ombretti che usavamo tra di noi. Da adolescente poi con le amiche andavamo in un grande magazzino a provare di tutto finché non mi sentivo pronta, quasi come se avessi la sensazione di calcare un palco di lì a poco. Il trucco è sempre stato importante per me, mi dà la carica, mi fa sentire trasformata. Mi piace sperimentare con il colore, con le texture. Oggi nel mio lavoro mi aiuta a visualizzare e immaginare chi vorrei essere quando mi esibisco.

Dove prendi ispirazione per i tuoi abiti e i tuoi beauty look?

Dipende da cosa devo fare e realizzare. Se devo registrare in studio ci vado comoda se invece devo salire sul palco mi studio la situazione. Mi ispiro molto a Lola Flores (cantante storica, ballerina e business woman di flamenco) quando devo realizzare video oppure stare sotto ai riflettori.

Cosa ha significato per te essere coinvolta nel progetto Viva Glam?

Farne parte per me è un onore. Conosco MAC da quando sono ragazzina e ho sempre amato il brand. Quando sono stata chiamata mi sono sentita parte di una famiglia e di un progetto ad ampio raggio. MAC ha creato attorno a sè una vera comunità di persone e poterle sostenere mi fa sentire utile. Mi sento molto affine ai valori condivisi che porta avanti MAC con Viva Glam.

Nel dettaglio quindi cosa rappresenta per te essere parte della famiglia Viva Glam?

Come ti dicevo sono sempre stata fan del brand e ho sempre sperimentato con i colori. Realizzare quindi un rossetto speciale come Viva Glam 26 mi ha dato la possibilità di partecipare attivamente a tutte le sue fasi di realizzazione. Un sogno e una grande opportunità di conoscenza e crescita che si sono avverati.

« La mia voce, la mia musica e la mia creatività sono lo strumento per raccontare come mi sento, cosa vedo, cosa voglio e vorrei fare. »

Tu sei profondamente coinvolta in tutte la fasi della realizzazione dei tuoi video, quale è la parte che ti piace di più del processo creativo?

Sono due i momenti che identifico come i più coinvolgenti: quando lavoro alle idee per il trattamento con il regista e sento quel brivido che mi dice che tutto può succedere grazie all’immaginazione e poi il momento in cui si comincia effettivamente a girare ciò che è stato immaginato, dove letteralmente crei qualcosa che prima non esisteva.

Pensi che le persone siano pronte a fare la differenza in questo mondo?

Stiamo vivendo un momento di profondi cambiamenti e penso che stiano succedendo cose molto importanti. Non conosco il futuro ma so che il presente va vissuto con consapevolezza e questo mi fa sentire elettrizzata per ciò che verrà.

Essere una artista cosa significa per te in questo preciso momento?

La mia voce, la mia musica e la mia creatività sono lo strumento per raccontare come mi sento, cosa vedo, cosa voglio e vorrei fare.

Ph. courtesy MAC Cosmetics Press Office