La Isla Bonita, quattro ragazze speciali e quattro beauty look estivi a cui ispirarsi per le vostre vacanze estive

Dell'isola di Ibiza si parla sempre molto e ci sembra di sapere tutto: poterla esplorare in un momento di quiete prima della carica estiva è stato un privilegio, come poter godere delle spiagge selvagge e spettacolari in pace.

In questa magnifica cornice, quattro ragazze speciali ci hanno raccontato una storia beauty tutta da copiare per le vostre sere estive. Apre le danze Catherine Poulain e il suo signature look con labbra nude in primo piano. Trucco occhi appena accennato per definirli ma labbra disegnate perfettamente per esaltarne la forma con un rossetto nude opaco da scegliere sempre in armonia col proprio incarnato. Un piccolo tip: ravvivate l'idratazione con un burro cacao.

Francesca Cinà opta invece per labbra intense scegliendo un rosso dal finish vellutato, ideale per chi ama truccare la bocca in modo deciso. Highlighter steso generosamente sugli zigomi per catturare la luce del sole mentre tramonta. Adoriamo.

Martina Chiella punta tutto sullo sguardo vestendo le ciglia con mascara nero, un accessorio/vezzo irrinunciabile anche al mare. Sceglietelo waterproof in modo che non coli. Sulle labbra ha applicato un balm rosato per idratarle.

Martina Pinto ha scelto di incorniciare gli occhi con un tratto di matita nera. Sceglietene una a prova di calura estiva! La matita nera esalta la forma dell'occhio e rende subito lo sguardo più profondo. Sulle labbra, un velo di rossetto nude cremoso.

Credits

Ph. Daniela Losini with Fujifilm

Location: Wiki-Woo-Ibiza

Special thanks to: Otro Amor Bikini, Giorgia Pizzella, Alessia Panza, Nee Make Up Milano, Everline Cosmetics, Naturamla, Primark, Poisecomunicazione