L'autunno è alle porte, scopriamo cosa ci riserva la nuova stagione nel nostro esclusivo editoriale

Le giornate si accorciano e l'abbronzatura sta svanendo lentamente? Per ovviare alla tristezza da ritorno riempiamo i nostri occhi con le novità dalle passerelle grazie a questo esclusivo servizio moda. Protagonisti i nuovi trend di stagione.

Apre le danze il tartan, back to school per eccellenza che si fa prezioso grazie alle miniborchie di Versace, la pelle è bianca, in versione total white, dalla giacca agli stivali, mentre il tocco aggressive arriva dal vinile, nero e lucido. Il logo diventa stampa ipnotica nell'abito di Fendi come il maculato nel cappotto di Michael Kors.

E per il gran finale sì alla pelliccia (fake) lunga fino ai piedi, da vera diva, e alle paillettes iridescenti.

Chi dice che l'inverno è grigio e noioso?

Camicia ERIKA CAVALLINI, giacca tartan VERSACE, pumps LOUIS VUITTON









Eco pelliccia MARCO DE VINCENZO, maglia a righe N°21, gonna MIU MIU, stivaletti TOD'S









Total look TOD'S, stivali FENDI

Giacca MIU MIU, pantaloni N°21, calzini MIU MIU

Abito FENDI, scialle eco pelliccia MARCO DE VINCENZO

Cappotto MICHAEL KORS COLLECTION, guanti ERIKA CAVALLINI, scarpe N°21

Mini abito paillettes MIU MIU, capospalla N°21









Foto Rosaline Shahnavaz

Styling & Art Direction Francesca Crippa

Grooming Marina Caffagna

Modella Klara Prevodnik @Monster

Video Luca Pasciullo

Sitting Editor Sara Moschini