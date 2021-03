L’obiettivo di Selfself è di sviluppare progetti editoriali, pensati in visione autoimprenditoriale, attraverso il crowdfunding e con l'interazione e il coinvolgimento di un'ampia community digitale

È un modo nuovo di fare editoria. Uno strumento che dà la possibilità a ogni giovane autore di portare il proprio lavoro alla luce del "grande pubblico". Senza dover sottostare a regole del mercato, ma solamente rispettando un valore meritocratico e coinvolgendo il pubblico online.

È questa la missione di Selfself Books, la piattaforma digitale ideata e creata da Andrea Galbusera, che si basa sulla proposta di progetti editoriali attraverso il crowdfunding: creare dei binari paralleli al mercato editoriale classico, supportando e promuovendo giovani fotografi nella realizzazione e distribuzione di un progetto fotografico sotto forma di libro, senza avere necessariamente un budget iniziale da investire.

L'attività di Selfself consiste nel presentare 8/10 campagne crowdfunding, per la realizzazione di altrettanti libri, ogni tre mesi e seguirle in maniera molto stretta creando un piano di comunicazione ad hoc per ogni progetto presentato.

Se al termine dei tre mesi sarà raggiunta la quota minima necessaria alla produzione, verrà avviato il lavoro.

Come funzione il crowdfunding di Selfself Books

Il finanziamento, in questo caso di un libro, avviene attraverso l’acquisto di ricompense, detti rewards, che includono diversi oggetti tra cui il libro stesso. La somma di queste donazioni, in un tempo determinato, permetterà la finalizzazione e produzione del progetto cartaceo se verrà raggiunta la cifra minima indicata in ogni campagna.

Ogni donatore verrà menzionato all’interno del libro, qualsiasi sia la somma devoluta. In questo modo, ogni sostenitore del progetto si potrà sentire parte integrante del lavoro e della sua realizzazione, ottenendo in cambio a fine campagna, appunto, un reward.

In caso di esito negativo della campagna, verranno comunque stampati e consegnati i rewards per importo singolo inferiore a 25€ (cartoline, poster e shopper) mentre verranno stornate le donazioni superiori.

Al termine di ogni campagna andata a buon fine, nel caso in cui rimanessero alcune copie invendute sulle 100 stampate, Selfself accompagnerà il fotografo nel percorso di distribuzione del proprio progetto all’interno di un circuito di librerie e piattaforme di settore selezionate.

Una volta terminata la raccolta fondi, la piattaforma si mette a disposizione del fotografo per la stampa di ulteriori copie a spese dell’autore a costo di stampa.

Come per la distribuzione, queste copie potranno essere introdotte da Selfself all’interno di un circuito di librerie e piattaforme di settore selezionate.

Sul sito dedicato si possono vedere le campagne attive al momento (tra queste, una ha già raggiunto la soglia minima per veder realizzato e stampato il libro).

Tutte le novità e gli aggiornamenti su Selfself sono disponibili anche sulla pagina Instagram @selfselfbooks