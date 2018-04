Michela Meni, influencer e it-girl storica di Grazia, ha selezionato dei capi su Zalando.it per celebrare le donne senza limiti, proprio come lo è lei, che quotidianamente interpreta diversi ruoli, tra i quali quello importante di mamma, che richiede un look comodo, senza rinunciare alla moda. E Michela ce lo ha dimostrato nei suoi abbinamenti che danno un effetto sportivo e basic, con un tocco 90's.

Il primo look è un tributo alla primavera in una sovrapposizione di stampe tra la camicia e i morbidi pantaloni a fiori. Il tutto è reso ancor più glam dalla clutch e dalle sneakers, pratiche e perfette per saltare da un impegno all'altro.

La longuette a vita alta nei toni del marrone è sporty chic grazie alla t-shirt, alla giacca in denim legata in vita e alle ciabattine.

Se il floreale è il trend della primavera, lo si può scegliere come abito o camiciola da mixare a denim e velluto, con un paio di jeans a strappi e delle ciabattine ricamate.

Michela non è l'unica ad aver raccontato il suo stile attraverso i capi di Zalando: nelle passate settimane abbiamo scoperto il look sportivo di Clara Soccini, quello floreale di Andy Kate Ferrario e lo stile sofisticato di Catherine Poulain. Donne senza limiti, come tutte noi.