La top influencer e modella è sexy e chic negli abiti Zalando

Nelle scorse settimane abbiamo visto come Clara Soccini, giovane cantante e modella, e Andy Kate Ferrario, instagrammer e influencer nel mondo lifestyle, hanno saputo interpretare i capi della collezione Zalando in maniera creativa e particolare. Se Clara ha scelto capi sportivi rendendoli glam, Andy Kate invece ha preferito il floreale, coniugato in abiti e camicette.

Ma Zalando celebra le donne senza limiti e tra loro c'è anche Catherine Poulain, modella e top influencer, che in ogni suo look sceglie di essere sofisticata, grazie ad abiti femminili e dettagli romantici. Così come ha fatto per noi, nei tre look che ha selezionato via Zalando.

Il primo accostamento prevede un wrap dress a fiori a fondo nero, reso sexy e rock da un paio di ankle boots stringati e più delicato dalla sovrapposizione della giacca salmone con fusciacca in un perfetto gioco di layering.

Le fantasie creano un perfetto mix and match nel secondo outfit, che vede Catherine indossare una jumpsuit gessata con una mini bag gialla a contrasto e dei sandali rosa.



L'ultimo look è più romantico: un abito portafogli verde ricamato con fiori a contrasto, indossato con scarpe suede rosse con cinturino alla caviglia. Un insieme retrò, ma anche sensuale nella sua semplicità.

Un'ultima fashion icon interpreterà per noi i capi Zalando, si tratta della neomamma Michela Meni: stay tuned per scoprire i suoi look!

Catherine Poulain indossa: wrap dress a fiori NEW LOOK, giacca con fascia da incrociare TOPSHOP, occhiali da sole VERSACE, ankle boots stringati IVYREVEL, tutto via ZALANDO.









Catherine Poulain indossa: completo gessato VILLA CLOTHES, borsa gialla FURLA METROPOLIS, sandali rosa KAT MACONIE, tutto via ZALANDO.

Catherine Poulain indossa: abito portafogli verde ricamato LOST INK, decolletes rosse in suede ALDO, tutto via ZALANDO.





Foto: Paolo Colaiocco

Assistente: Luca Martino

MUA: Antonia Deffenu

Assistente MUA: Milena Frau

Fashion: Francesca Crippa e Michela Meni

Sitting Editor: Sara Moschini