Influencer lifestyle e appassionata instagrammer, interpreta la tendenza del floreale attraverso i capi Zalando

Dopo aver scoperto come la giovanissima modella e cantante Clara Soccini indossa capi sportivi rendendoli glam e romantici, è ora il momento di Andy Kate Ferrario, instagrammer creativa che per celebrare le donne senza limiti di Zalando ha scelto per noi di interpretare la tendenza del floreale, uno dei nostri trend preferiti per la primavera.

Per il suo primo look, Andy Kate ha scelto di abbinare a una camicetta incrociata a fiori degli ampi pantaloni color senape e una borsa a contrasto blu elettrico per un look dal sapore vintage, reso ancor più retrò dagli imprescindibili occhiali da sole.



Nel secondo outfit, il lungo abito fantasia è reinterpretato con un twist originale grazie ad un blazer rigato, sneakers e una clutch nei toni caldi dell'arancio.

Come rendere più rock un romantico abito floreale? Come ha fatto Andy Kate: con un giubbotto in denim e una pochette silver. Soft e femminili invece i sandali bianchi, che completano alla perfezione l'abbinamento, adatto per un appuntamento o un'uscita con le amiche.



Stay tuned perché presto scoprirete i capi e gli accessori Zalando scelti da altre due influencer, Michela Meni e Catherine Poulain.















Andy Kate Ferrario indossa: pantaloni senape TOPSHOP, camicetta a fiori NEW LOOK, occhiali da sole MINT&BERRY, borsa FURLA CANDY tutto via ZALANDO

















Andy Kate Ferrario indossa: abito lungo M MISSONI, sneakers PUMA, giacca gessata TOPSHOP, borsa arancione NEW LOOK tutto via ZALANDO

















Andy Kate Ferrario indossa: giacca denim nera TOPSHOP, abito a fiori NEW LOOK, borsa in maglia metallica MISSGUIDED, sandali bianchi STEVE MADDEN tutto via ZALANDO





Foto: Paolo Colaiocco

Assistente: Luca Martino

MUA: Antonia Deffenu

Assistente MUA: Milena Frau

Fashion: Francesca Crippa e Michela Meni

Sitting Editor: Sara Moschini