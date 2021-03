Un vulcano di energia - classe 1993 - con così tante esperienze alle spalle che non sembra possibile abbia vissuto una vita sola. Sol Begino, AKA Argentina's Baby Girl , è la protagonista della prima puntata del nuovo format Grazia Factory Sound che da oggi in poi vi proporrà interviste di talent di grande valore.

Sol è nata in Argentina ed è cresciuta tra le montagne della Terra del Fuoco. A 17 anni si è trasferita a Buenos Aires per studiare moda e infine a Milano, la sua città del cuore, dove oggi lavora sia come deejay che come stilista per il suo neonato brand Made.

Intervistata da Maria Campadel, Sol racconta la sua vita e l'amore per la musica e la moda. Autodidatta e genuina, come ama raccontare nel video, la musica l'ha accompagnata tutta la vita e ha fatto da sfondo alle sue avventure. Così come lo sport, che ha praticato fin da bambina, sciando per la Nazionale Argentina di Sci.

Da questo mix di influenze nasce la sua idea di fashion, che è sporty chic, non ha limite di taglia e vuole regalare alle donne la possibilità di sentirsi a proprio agio e comode.

Guardate il video e scoprite con noi le passioni e la creatività di Sol.





Format creato da: Maria Campadel e Federica Rossi D'Arrigo

Direzione e montaggio video: Federica Rossi D'Arrigo

Animation: Claudia Scaccianoce

Riprese: Carola Carera e Federica Rossi D'Arrigo

Location: And Studios Milano

Supervisione ai contenuti: Sara Moschini & Daniela Losini