Moda, lusso e spirito d’evasione trovano la loro massima espressione a Bawe Island, il paradiso privato di Zanzibar scelto da GUESS per inaugurare l’estate e dare vita al suo esclusivo universo lifestyle

Mentre il motoscafo si avvicina all'isola l'acqua che la circonda si fa più verde e a tratti turchese. La stagione delle piogge sta per finire e il sole che filtra tra le nuvole crea dei fasci di luce che vanno a illuminare le piccole onde, rendendo tutto tridimensionale.

Arrivare a Bawe Island, paradiso privato parte di The Cocoon Collection conosciuto come “l’isola nell’isola”, dopo più di dieci ore di viaggio ha il sapore della conquista. Un immediato senso di sollievo misto ad emozione si espande nel nostro piccolo gruppo di viaggiatori, carichi di aspettative e di valigie.





L'isola privata Bawe Island si trasforma in GUESS Island





Siamo ospiti di GUESS, il brand di moda e lifestyle fondato a Los Angeles nel 1981 dai fratelli Marciano e che al momento conta 1058 negozi in Europa, America e Asia, che ha deciso di portare la sua estetica e il suo mondo in questo piccolo paradiso sulla terra con il progetto GUESS Island, primo takeover al mondo di questa portata, una nuova dimensione dell’esperienza di marca, in cui il lifestyle GUESS prende vita all’interno di un contesto di ospitalità d’eccellenza, creando una connessione autentica tra destinazione, estetica ed emozione.





L'isola privata Bawe Island si trasforma in GUESS Island





Da maggio ad agosto 2026, GUESS approda quindi a Bawe Island, una delle destinazioni più riservate e ricercate della regione, circondata dalle acque cristalline dell’Oceano Indiano e immersa in oltre 30 ettari di natura incontaminata.

Qui il brand non si limita a essere visto: viene vissuto.

Ogni dettaglio, dall’arrivo degli ospiti agli spazi dedicati al relax e alla socialità, contribuisce a costruire una narrazione coerente e naturale, dove il marchio si integra armoniosamente con il paesaggio e l’atmosfera dell’isola.











Ispirandosi ai colori e alla materia di Zanzibar, GUESS Island sviluppa un linguaggio visivo raffinato che attraversa l’intera destinazione: tonalità moka sulle spiagge, verdi intensi nelle aree piscina e un esclusivo pattern GUESS creato appositamente per l’isola definiscono un’identità distintiva e sofisticata. L’integrazione di elementi di artigianato locale rafforza ulteriormente il dialogo con il territorio, trasformando GUESS Island in un’espressione contemporanea di lusso, design sensoriale e autenticità.

Per celebrare il lancio dell’iniziativa, GUESS ha invitato una selezione di talent internazionali a vivere in anteprima l’esperienza dell’isola. Le attrici e creator Nicky Passarella e Elisa Visari dall'Italia, Chiara King dall'Inghilterra, Lea Elui dalla Francia, Charleen Weiss e le gemelle Angelina e Aleandra Frerk dalla Germania, l'attrice americana Amelie Zilber e Skylear Chase, Andrea Brillantes delle Filippine, la make-up artist Selen Karabulut Kuyu assieme all'attrice Rabia Soyturk dalla Turchia e tante altre.





L'attrice e creator Elisa Visari





La creator tailandese Danica Ontengco e la creator tedesca Aleandra Frerk





L'attrice e creator Nicky Passarella





Le coppie di amiche hanno potuto immergersi totalmente nel mondo del brand in tre giorni di esperienze create per loro e da gustare in total look GUESS. Una divertente caccia al tesoro attraverso l'isola per trovare lo scrigno con i gioielli firmati GUESS indossando parei in stampa animalier e coordinati in pizzo sangallo, un tour nelle barche a vela in legno customizzate per l'occasione con foulard in testa e costumi interi con strass e due pezzi colorati, una tipica cena africana con danze Masai per provare dal vivo la cucina locale (imparando anche a cucinare le buonissime chapati, pane sfogliato sottile che si trova ad ogni pasto) e una white dinner in spiaggia per festeggiare questo momento magico tutti assieme. Ovviamente indossando abiti da sera del brand dal gusto anni 2000.





Gli orecchini di GUESS, parte del "tesoro" da trovare nell'isola





La creator tailandese Andrea Brillantes





La creator spagnola Lola Moreno e la creator inglese Chiara King





Elisa Visari nelle acque di Zanzibar e i tatuaggi a forma di conchiglia di Sofia Moreno





Davvero speciale poi l'escursione all'isola di Chuini, dove le rovine di una delle residenze del Sultano risalenti ai primi dell'800 sono state recuperate dalla giungla, restaurate e trasformate in una location culturale dove la memoria del tempo passato viene conservata e tramandata.

GUESS ha organizzato qui uno speciale pranzo per gustare le prelibatezze locali e scoprire la storia dietro a questo luogo dalla natura rigogliosa che era stato sommerso da un fiume.







Il pranzo organizzato alle rovine della residenza del Sultano





La white dinner organizzata da GUESS al Beach Club di Bawe Island





«Con GUESS Island volevamo creare qualcosa che andasse oltre una semplice presenza del brand: volevamo creare un’emozione», afferma Paul Marciano, Co-Founder e Chief Creative Officer di GUESS. «Attraverso il design, l’atmosfera e la capacità di evocare un senso di libertà e fuga dalla quotidianità, abbiamo immaginato un nuovo modo di vivere il mondo GUESS. Bawe Island è stata la cornice ideale per trasformare questa visione in realtà».

GUESS Island rappresenta l’evoluzione naturale di un percorso costruito negli anni attraverso collaborazioni con alcune delle più interessanti destinazioni balneari internazionali, tra cui Blue Marlin Ibiza, Kalua Beach Club Mykonos, Ipanema Beach Club Taormina, Bagno La Fenice Forte dei Marmi, Yuzu Beach in Turchia ed Eva Beach Club a Dubai. Un network di location d’eccellenza che ha permesso al brand di sviluppare un approccio sempre più sofisticato alla personalizzazione degli spazi e alla creazione di esperienze lifestyle su misura.











Oggi, con GUESS Island, questa visione raggiunge la sua espressione più completa e ambiziosa: un luogo dove moda, viaggio e ospitalità si incontrano per dare vita a una destinazione unica, destinata a ridefinire il concetto stesso di fashion experience.

Foto: Sara Reverberi