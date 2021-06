La cantautrice alessandrina presenta il suo nuovo brano, Cocoricò, e si diverte a posare per Grazia

Ci ha conquistato con il suo EP d'esordio Campi Elasi e ora torna con un altro brano pieno di energia, divertente e colorato.

ELASI, cantautrice, producer e chitarrista alessandrina di base a Milano, protagonista del nostro shooting fotografico, presenta Cocoricò, una canzone che esprime un concetto che, con leggerezza, tratta però un tema importante: la salvaguardia dell'ambiente, dell'unica Terra che abbiamo.

Abito Amorphose, orecchini Elisa Aldecca

«Lì c’erano conchiglie, ora solo siga e bottiglie», recita la canzone: «è una frase che mi è venuta in mente una mattina in cui, con le mie amiche, stavamo raccogliendo mozziconi, plastica e vetri rotti di una spiaggia libera in Liguria», racconta ELASI, «il testo di Cocoricò è la sintesi di quei discorsi che faccio con le persone a me care sul mondo in cui viviamo oggi, sulla paura del futuro, su una società che fagocita ecosistemi disinteressandosi delle conseguenze».

Abito Adelbel ( press. Maximilian Linz), scarpe Stiu

Cocoricò è una canzone nata quasi per gioco da una jam session nello studio dell’amico Simone Manzotti, di synth e voci in falsetto in stile Jungle, dalla quale ELASI ha poi sviluppato melodia e testo, e si ispira (senza volerlo) a “Virtual Insanity” dei Jamiroquai: un brano ecologista e arrabbiato, ma estremamente funk-pop.

Cocoricò è la canzone perfetta per l'estate, capace di far ballare e far pensare, che ti fa scatenare, ma allo stesso tempo riflettere. Proprio come accade spesso con i brani di ELASI, che unisce una formazione di chitarra classica al Conservatorio Vivaldi di Alessandria con quella di produzione musicale presso uno studio di Los Angeles e ancora un biennio di songwriting presso l’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini di Roma.

Abito Annakiki (press. Poly Global Advisory), orecchini Elisa Aldecca, scarpe Angel Alarcòn

ELASI, che proprio in questi giorni ha vinto il Premio Nuovo Imaie a Musicultura, collabora stabilmente con fashion designer emergenti e sperimentali di tutto il mondo (Amorphose, He Zhoxuan, Florentina Leitner, Chrishabana, Christoph Ritter Studio, Yvmin, Percy Lau) che le inviano le proprie creazioni per i suoi set fotografici e video.

Scoprite tutti i look futuristici interpretati da ELASI e il nuovo singolo Cocoricò nel video qui sotto.







