Un editoriale moda speciale e un'intervista per conoscere meglio la cantante e artista Chrysta Bell

Chrysta Bell è una figura eterea e delicata. Non è un caso se nel 1999 la sua strada si è unita artisticamente a quella di David Lynch di cui è diventata presto sua musa.

Questa è un’etichetta che, però, non riesce a descrivere l’ecletticità di un’artista come Chrysta Bell che dedica la sua vita all’arte -la musica soprattutto- spingendosi sempre oltre, senza cavalcare vie già percorse.

La sperimentazione l’ha portata al nuovo album, “Feels Like Love”, dove per la prima volta si inoltra in generi come la disco, il post-punk e la new wave. La sua è una vita in continuo movimento, tra viaggi, meditazione e stimoli nuovi da cui lasciarsi ispirare. Ci siamo lasciate travolgere dalla sua bellezza, protagonista del nostro servizio fotografico, e dell’intervista.





L’editoriale moda con protagonista Chrysta Bell Abito PHILOSPHY BY LORENZO SERAFINI



Trench MAXMARA, orecchini GIULIANA MANCINELLI BONAFACCIA

Abito paillettes ASHISH



Top COACH, pantaloni ASHISH, bracciale GIULIANA MANCINELLI BONAFACCIA

Completo tuxedo STELLA MCCARTNEY, camicia e gilet DONDUP

Trench TOD'S



“Feels Like Love” è il tuo quarto disco. In che modo è diverso dai precedenti?

Ho usato elementi che non avevo mai sperimentato prima. Un artista sente sempre il bisogno di essere stimolato e di fare progressi. Non rinnego nulla del lavoro fatto con David Lynch e John Parish, ma si deve sempre essere pronti a fare un salto nel vuoto: non puoi mai spegnere la creatività, è lei che ti trova.

Temevi che le innovazioni non sarebbero state apprezzate dai fan?

So bene che alcuni vorrebbero che io fossi la musa di David Lynch per sempre, certo sarebbe comodo, ma mi sentirei già morta. Se non piace alla gente, almeno sarò rimasta fedele alle mie intuizioni.





In quali occasioni avverti la sensazione di amore?

Quando mi risveglio da un sonnellino, quando mangio un pezzo di cioccolato fondente, quando mi sento piena di energie. Non c’è niente di più magico che essere sul palco e osservare la gente che apprezza quello che fai: in quel momento mi sento grata alla vita. Amore è anche quando sono esausta, ma riempita delle cose belle che ho vissuto. Tutte queste cose mi danno la forza di continuare.

La storia dietro al pezzo “52 Hz” mi ha colpito molto. Me ne parli?

È la storia di una balena che canta a una frequenza maggiore rispetto alle altre. Per questo quando comunica non può essere capita, è la balena più solitaria del mondo. Ho letto di un biologo che si è battuto per cercare di comprendere il suo linguaggio e l’ho trovata una storia perfetta, dovevo raccontarla.





Ti sei mai sentita sola e incompresa come la balena?

Credo che tutti, in alcuni momenti della vita, si possano sentire come lei, specialmente quando, in quello che facciamo, mettiamo tutto il cuore, senza essere capiti. Nel pezzo c’è una chitarra catartica, che è il grido di disperazione della balena, con cui ognuno può sentirsi connesso.

La prima data del tour per il disco si è svolta proprio in Italia. Sbaglio o hai un rapporto speciale con il nostro Paese?

È proprio così. È una di quelle cose che non sai spiegare. Da quando suono in giro per il mondo, l’Italia è una tappa obbligata, è diventata una seconda casa per noi. Tra me e il vostro Paese c’è una storia d’amore, so che posso contare sulla vostra risposta. Ci siamo scelti, è nato in modo spontaneo.





Sei una musicista, ma porti avanti anche una carriera d’attrice. Stai lavorando a qualche progetto nuovo?

A meno che qualcuno non stia pensando alla quarta stagione di Twin Peaks, di cui non so niente, al momento no. Sai, io non faccio audizioni, è il ruolo che deve trovare me. Deve essere qualcosa di speciale, di diverso, di tanto forte da farmi mettere da parte per qualche tempo la musica, che per me viene al primo posto. Magari in giro c’è un regista italiano che mi vede perfetta per un ruolo speciale… sono aperta alle proposte.

Hai interpretato Tamara Preston nella stagione del 2017 di Twin Peaks. Cosa ti ha insegnato il personaggio?

Mi ha insegnato a essere più concreta. Io sono una sognatrice, vivo nella fantasia molto di più di quanto dovrei: Tammy, invece, ottiene subito quello che vuole, è pratica e va sempre a fondo alle cose. L’ho ammirata molto e mi sento simile a lei in quanto anche io sento di essere padrona del mio destino.





« La moda è un’espressione artistica. Con quello che indosso vorrei ricreare un’opera d’arte vivente »

Qual è la lezione più grande che hai appreso da David Lynch?

Lui mi ha insegnato ad ascoltare la mia voce interiore. David pratica la meditazione trascendentale, attraverso la quale entra in contatto con la parte più profonda di sé. Proprio così permette alle persone di conoscere cose che nel mondo pratico non immaginerebbero mai. Lui ascolta il suo intuito, e non il mondo esterno. Questa è la cosa che più amo di lui.

Nella tua vita c’è anche la moda. Cosa significa per te?

La moda è un’espressione artistica. Con quello che indosso vorrei ricreare un’opera d’arte vivente: è anche un modo per restituire alle persone tutto quello che mi hanno donato. Non è una cosa solo mia, però. Credo che ogni persona, nel suo stile personale, sia arte.





Cosa ti piace fare nel tuo tempo libero?

Amo ballare da sola. È la chiave per connettermi con la mia sensualità interiore e per creare un legame tra la mente e il corpo, è il suo linguaggio e permetto che possa esprimersi.

Hai anche un pesce, vero?

Verissimo! Ho adottato un pesce, che è anche lo stesso che puoi vedere nel video di “Everest”. Ho iniziato il mio viaggio con lui, ed è stato interessante cercare la formula per permettergli di vivere una vita felice. È una grande responsabilità, ma molto affascinante.





Cosa ti manca di più del Texas, la tua casa, quando sei via?

Le strade. Quando guidi, il cielo sembra non finire mai, è così profondo che puoi osservare la distanza proprio come quando ti rivolgi verso il futuro. Senti di poter quasi toccare l’infinito, il Texas è un posto alieno.

Cosa succederà nella tua vita nei prossimi mesi?

Dopo il tour andrò a casa e dormirò, finalmente. Ho voglia di riflettere su tutte le esperienze fatte in questi mesi, che ho vissuto così velocemente, in modo da capire quello che vorrò portare con me per sempre. Ad agosto inizierò a scrivere il nuovo disco. Stiamo ancora cercando il posto perfetto dove rinchiuderci e creare, magari sarà proprio in Italia.





Credits:

Foto: Claudia Ferri

Fashion: Francesca Crippa

MUA: Vanessa Geraci

Production: Giulia Pivetta

Words: Sabrina Patilli

Sitting Editor: Sara Moschini