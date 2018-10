Colori inaspettati e textures che si alternano in un nuovo gioco invernale. Scoprite le nostre scelte per la stagione fredda.

Cosa c'è di meglio del caldo abbraccio di un maglione indossato i primi giorni di freddo? Tra nuove morbidezze e tessuti retro è arrivato l'inverno. Il velluto si fa a coste larghe, il pied-de-poule diventa pattern per una giacca divertente, il cappotto è blu intenso e brillante, il tutto in forme comfort, che chiamano pomeriggi in casa o il té con le amiche.

I colori si allontanano dal cupo grigio e dal nero, lasciando spazio al viola accennato, al mattone e al bruciato, in un mix di contrasti e originalità tipica della nuova stagione.









Blazer MARCO RAMBALDI, pantaloni TESSA









Maglione MELAMPO









Abito VALENTINA L FONTANA, camicia VIVIENNE WESTWOOD









Giacca VIVIENNE WESTWOOD, gilet MELAMPO









Giacca OPENING CEREMONY, gilet e pantaloni VIVIENNE WESTWOOD









Cappotto LUCIO VANOTTI, maglia JUCCA









Completo giacca e gonna VIVIENNE WESTWOOD, gilet MELAMPO









Fotografia: Alessandro Oliva

Moda: Francesca Crippa

Grooming: Ginevra Calie

Produzione: Sara Moschini

Modella: Charlie @Independent