Negli 82 milioni di vecchi smartphone che gli italiani tengono nei cassetti non ci sono solo ricordi: ci sono materie prime preziose, euro veri e un impatto ambientale che non possiamo più ignorare.

Quel cassetto che preferite non aprire mai, pieno di caricabatterie spaiati, cuffiette annodate e vecchi smartphone, racconta molto più di una tendenza al disordine. Secondo stime recenti, solo in Italia ci sono circa 82 milioni di cellulari inutilizzati chiusi in casa, parte di un “parco” europeo di oltre 600 milioni di dispositivi dimenticati.

La maggioranza di voi li tiene lì “per sicurezza”: per affetto, per paura di perdere i dati o perché “magari un giorno servirà”. Intanto, però, questi vecchi smartphone nel cassetto perdono valore, pesano sulle statistiche dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e bloccano una piccola miniera urbana di metalli preziosi che potrebbe essere recuperata.

Un piccolo giacimento in ogni casa

Gli esperti calcolano che, messi insieme, quei 82 milioni di vecchi cellulari italiani contengano oltre una tonnellata di oro, centinaia di tonnellate di cobalto e rame e altre decine di metalli preziosi. Il valore teorico complessivo delle materie prime sfiora i 200 milioni di euro, anche se per ogni singolo telefono parliamo di appena 2,4-3,6 euro di metalli recuperabili.

In parallelo, secondo i dati del Centro di Coordinamento RAEE, in Italia vengono raccolte ogni anno poco più di 6 tonnellate di RAEE per abitante, contro gli 11-12 chilogrammi medi europei. L’obiettivo fissato dall’Unione europea è il 65 per cento delle apparecchiature immesse sul mercato: tradotto, circa 800 mila tonnellate l’anno. Oggi ne intercettiamo meno della metà e i piccoli dispositivi come gli smartphone sono quelli che sfuggono di più, perché restano nei cassetti o finiscono nell’indifferenziato.

Oro, terre rare e metalli: cosa c’è davvero in un vecchio smartphone

Quando parliamo di “tesoro” non è solo una metafora. In ogni telefono ci sono fino a 0,03 grammi di oro, oltre ad argento, rame, palladio, litio e cobalto nella batteria, senza contare le cosiddette terre rare utilizzate per magneti e schermi. Consorzi come Erion WEEE, che gestiscono i RAEE domestici, spiegano che da 100 chilogrammi di rifiuti elettronici quasi 90 vengono effettivamente riciclati, recuperando grandi quantità di ferro, alluminio, rame e plastica.

Il punto è che questo tesoro non è pensato per arricchire il singolo proprietario, ma il sistema. La raccolta, il trasporto, il trattamento e la raffinazione hanno un costo elevato. Ecco perché il valore dei metalli contenuti nello smartphone non torna quasi mai diretto nelle vostre tasche: ha senso se parliamo di milioni di pezzi, non del singolo telefono. Per voi, il vero valore è altrove, nella possibilità di rivendere il dispositivo, dargli una seconda vita o almeno riciclarlo correttamente.





Quanto valgono davvero oggi (e cosa fare in pratica)

Partiamo dai numeri che interessano di più. Un vecchio smartphone di fascia alta con meno di tre anni, in buone condizioni, può valere ancora tra 150 e oltre 500 euro sul mercato dell’usato. Un modello di fascia media di 2-4 anni si colloca in genere tra i 30 e i 150 euro. Gli apparecchi molto datati o danneggiati scendono intorno ai 5-30 euro, ma anche un telefono rotto può conservare circa il 30-35 per cento del valore grazie al mercato dei ricambi.

Il problema è il tempo: molti produttori e piattaforme di ricondizionamento indicano che uno smartphone può perdere il 40-50 per cento del suo valore già nel primo anno. Se resta fermo nel cassetto, la svalutazione corre, mentre per voi non cambia nulla. E dopo cinque o sei anni quasi tutti i modelli comuni smettono di interessare davvero al mercato, a parte pochissime eccezioni da collezionismo (come i primissimi iPhone ancora sigillati o alcuni cellulari iconici anni Novanta).

Perché allora li tenete? Indagini recenti mostrano che circa il 70 per cento degli italiani conserva il vecchio telefono: chi teme per la sicurezza dei dati ha una probabilità molto più alta di non disfarsene. La buona notizia è che il rischio si può gestire con pochi passaggi.

fare il backup di foto, chat e contatti e trasferirli sul nuovo dispositivo;

uscire da tutti gli account (ID del produttore, Google, servizi bancari);

disattivare le funzioni di localizzazione tipo “Trova il mio dispositivo”;

eseguire il ripristino alle impostazioni di fabbrica;

rimuovere SIM e eventuale microSD e verificare che, alla riaccensione, compaia la schermata di benvenuto.

A questo punto potete davvero decidere cosa fare. Se il telefono vale più di 50-70 euro e funziona bene, la rivendita o la permuta al momento dell’acquisto del nuovo modello sono spesso le opzioni più interessanti. Se vale poco ma è ancora operativo, può diventare un secondo dispositivo per i figli, un telecomando multimediale fisso in salotto o una videocamera domestica collegata al Wi-Fi.

Quando invece il vecchio smartphone nel cassetto è a fine corsa, entra in gioco il riciclo. In Italia la legge prevede che, comprando un nuovo apparecchio, il negoziante ritiri gratuitamente quello vecchio (regola “uno contro uno”). I punti vendita di elettronica con superficie superiore a 400 metri quadrati devono anche accettare i piccoli RAEE come i telefoni senza obbligo di acquisto (“uno contro zero”). In alternativa, ci sono i centri di raccolta comunali e le isole ecologiche.

La sintesi? In quel cassetto non c’è un gratta e vinci da centomila euro, ma un valore concreto: qualche decina o centinaio di euro immediati, se vi muovete in fretta, e una quota di materie prime che torna in circolo invece di finire dispersa. Aprirlo, almeno una volta l’anno, è una piccola abitudine che fa bene al portafoglio e al pianeta.