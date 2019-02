Un secondo piatto a base di pesce e verdura, caldo e dal profumo avvolgente che ricorda subito il mare, insaporito dalle spezie è perfetto da portare in tavola per una cena importante. La zuppa di cozze, spigola e orata è deliziosa se accompagnata con fette di pane tostato che va in contrasto con la morbidezza del pesce.

75 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

qb alloro

qb ginepro in grani

3 cucchiaio/i olio di oliva

500 gr cozze

qb pepe

150 gr spigola

qb sale

300 gr orata

4 porro

1 cucchiaio/i dragoncello





Come preparare la zuppa di cozze, orata e spigola





1) Pulite 4 porri, eliminate le foglie esterne e tagliateli a fettine non troppo sottili. Pulite 300 gr di orata e 150 gr di spigola, eliminate le lische e tagliate la polpa in pezzi.

2) Mettete i pezzi di pesce in un tegame e aggiungete qualche bacca di ginepro, 4 foglie di alloro e 3 cucchiai di olio di oliva. Versate 1,5 l circa di acqua e lasciate cuocere a fiamma bassa per circa 30 minuti.

3) Mettete nel tegame anche 500 gr di cozze pulite e i porri, lasciate cuocere ancora per circa 10 minuti. Infine aggiungete un cucchiaio di foglioline di dragoncello e lasciate sul fuoco ancora per 5 minuti, assicurandovi che il pesce non si disfa cuocendo troppo.

4) Aggiustate la zuppa di sale e insaporite con una macinata di pepe. Servite la zuppa tiepida.