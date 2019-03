Sfizosissimo secondo piatto al sapore di mare, un mix di croccanti verdurine e bocconcini di pesce in pastella e fritti, perfetti da portare in tavola per una cena informale. La tempura di pesce e verdura è facile da preparare e tipicamente orientale viene accompagnata di solito da salsine aromatiche, che insaporiscono il piatto.

45 MINUTI

Ingredienti per 6 persone

480 ml acqua minerale gassata

8 cm alga nori

6 capasanta

6 cipollotto

1,5 l olio di arachidi

1 patata

qb sale

2 uova

120 gr farina

6 funghi champignon

6 gamberone

6 carota

6 zucchina

6 trota filetti

30 gr noodle secchi





Come preparare la tempura di pesce e verdure





1) Preparate la pastella. Mettete in una ciotola 2 uova e una presa di sale, mescolate con le bacchette cinesi e aggiungete tutto in una volta, 480 ml di acqua gasata ghiacciata e 120 gr di farina, continuate a girare e poi riponete la ciotola in frigo per mezz'ora.

2) Preparate gli ingredienti. Sgusciate 6 gamberoni, tenete le code e eliminate il filetto nero, pulite 6 funghi champignon, tagliateli a spicchi e lavateli, lavate bene 6 carote e 6 zucchine, spuntatele e tagliatele a bastoncini, sbucciate la patata e affettatela, sciacquate 6 capesante, staccate le noci dai coralli che non si utilizzano e asciugatele, pulite 6 cipollotti , eliminate le radici e le foglie verdi esterne, affettateli nel senso della lunghezza, tagliate a striscioline i filetti di trota senza pelle, spezzate i noodel e uniteli a mazzetti e tagliate in 6 strisce l'alga nori legandola in mazzetti.

3) Disponete una padella capiente, con 1,5 l di olio di arachidi, sul fuoco. Tirate fuori la pastella dal frigo e posate la ciotola sopra un piatto colmo di ghiaccio, per mantenerla fredda. fate un piatto con della farina e procedete con la cottura andando per ordine, prima il pesce, poi le verdure e infine i noodles. Con l'aiuto di una pinza passate gli ingredienti, fino a esaurirli prima nella farina, poi nella pastella e metteteli a friggere per 2 minuti, quando risultano croccanti, scolateli e fateli asciugare su carta assorbente da cucina. Serviteli ancora caldi, accompagnati da ciotoline di salsa tentsuyu.