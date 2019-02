Il pesce con tuorlo d'uovo al gratin è un secondo delicato e chic. Protagonisti sono due pesci di mare, il dentice e il pagello. Di quest'ultimo esistono tre tipi principali, il fragolino, il bastardo e l'occhialone, tutti molto simili dal punto di vista gastronomico.

Ingredienti per 4 persone

2 cucchiai olio extravergine d'oliva

200 gr filetti di pagello

200 gr filetti di dentice

qb pepe

qb sale

2 uova

1 ciuffo prezzemolo

1 limone

qb pane grattuggiato

Come preparare il pesce con tuorlo d'uovo al gratin





1) Mettete in un pentolino d'acqua 2 uova e fatele sode. Sgusciatele ed estraete i tuorli.

2) Dopo aver grattugiato la scorza di 1 limone non trattato, spremetene il succo. In una terrina spezzettate i tuorli sodi e unitevi 1 ciuffo di prezzemolo tritato e la scorza grattugiata del limone.

3) Prendete 200 gr di filetti di pagello e 200 gr di filetti di dentice e tagliateli a triangolini. Regolate di sale e di pepe. Mettete in forno a 180° C con 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, facendo rosolare. Unite quindi il tuorlo d'uovo sminuzzato e, sopra, il pan grattato e lasciate cuocere per altri 5 minuti.

4) Mettete il pesce con tuorlo d'uovo al gratin nel piatto di portata. Se volete, prima di servire spruzzatelo con il succo di limone.