Un secondo piatto diverso dal solito, ricco di verdura ma anche molto goloso. I fiori di zucchina al forno con pomodori e besciamella sono un piatto completo, adatto anche ai vegetariani e che piacerà ai bambini per la presenza della cremosa besciamella



Ingredienti

16 fiori di zucca

2 zucchine

3 pomodori perini

250 gr ricotta

5 dl besciamella pronta

80 gr grana padano grattugiato

1 ciuffo maggiorana

1 spicchio aglio

qb olio extravergine d'oliva

qb sale

Come preparare i fiori di zucchina al forno con pomodori e besciamella





1) Lavate 2 zucchine, pulitele e tagliatele a julienne. Sbucciate, quindi, 1 spicchio d'aglio, fatelo rosolare con un po' d'olio in un tegame antiaderente e poi tolgietelo. Aggiungete, invece, le zucchine, aggiustate di sale e cuocete a fuoco lento per 4 minuti.

2) Pulite 16 fiori di zucca, eliminando il pistillo. Tritate, quindi, 1 ciuffo di maggiorana. Unite 250 gr di ricotta a 60 gr di grana padano grattugiato. Aggiungete ai formaggi le zucchine e la maggiorana. Salate e farcite i fiori di zucchina con il composto.

3) Lavate 3 pomodori perini e fateli a dadini. Ora mettete la besciamella alla base di una pirofila di 28x24 cm, sopra disponete i fiori ripieni e i dadini di pomodoro separatamente. Cospargete con il grana restante e cuocete in forno a 200° C per 25 minuti.