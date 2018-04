Un secondo piatto insolito che unisce una morbida crema di verdura alla croccantezza dello spiedino. La crema di asparagi verdi con spiedini di gamberi si rende adatta anche alla cena più chic e piacerà persino agli ospiti più esigenti. Perfetta in un menu di mare

65 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

600 gr asparagi grossi

6 dl latte

1 dl panna fresca

4 uova

8 code di gamberi

qb timo

2 fette pane casereccio

3 cucchiai aceto bianco

qb olio extravergine d'oliva

qb sale

qb pepe

Come preparare la crema di asparagi verdi con spiedini di gamberi





1) Pulite 600 gr di asparagi verdi grossi ed eliminate le parti più dure dei gambi. Tagliate, dunque, le punte e mettetele da parte. Tagliate a tocchetti le parti restanti, mettetele in una casseruola insieme a 6 dl di latte bollente un po' salato e 2 rametti di timo. Poi, cuocetele per 20 minuti.

2) Quindi, aggiungete anche 1 dl di panna e frullateli. Mettete ancora la crema sul fuoco e continuate la cottura per altri 5 minuti. Fate, dunque, cuocere a vapore per 10 minuti le punte degli asparagi e lessate 8 code di gamberi per 3 minuti circa, per poi sgusciarle.

3) Fate bollire 1 l d'acqua in una casseruola a sponde alte, unite un po' di sale e 3 cucchiai di aceto bianco, sgusciate 1 uovo su un piattino e lasciatelo scivolare dolcemente nell'acqua. Fate cuocere l'uovo per 3 minuti.

4) Togliete l'uovo dal tegame con l'aiuto della schiumarola, mettetelo quindi su carta assorbente da cucina e ripetete tutta l'operazione anche con le altre 3 uova. Dividete, quindi, la crema di asparagi in 4 bicchieri. Sopra, adagiatevi parte delle punte lessate e le uova, aggiustate di sale e pepe.

5) Friggete 2 fette di pane casereccio fatto a dadi grossi con 2 dita d'olio, scolateli e infilzateli su spiedini di legno, alternandoli con le code di gamberi e le punte di asparagi avanzate. Servite gli spiedini con la crema di asparagi e le uova.