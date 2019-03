Gustoso e dalla bellissima presentazione sulla tavola, questo secondo a base di carne d'agnello servita sopra un letto di patate al forno, è il secondo ideale per il menù delle feste di Pasqua. L'abbacchio con patate è molto saporito e apprezzato per la morbidezza della carne e la cottura al forno consente di non utilizzare grassi. Il vino giusto per accompagnare il gusto intenso dell'abbacchio e l'aroma dell'aceto è il Castel del Monte Rosso.

95 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

2 cucchiaio/i aceto bianco

1000 gr abbacchio

2 cipollotto

qb olio extravergine d'oliva

600 gr patata novella

qb pepe

qb sale

0,5 bicchiere/i vino bianco

1 mazzetto/i timo





Come preparare l'abbacchio con patate





1) Pulite 2 cipollotti, eliminate le radichette e le foglie eserne, sbucciate 1 spicchio d'aglio e lavate 1 mazzetto di timo. Tritate il tutto.

2) Mettete un tegame sul fuoco con un filo d'olio e fate rosolare 1 kg di spalla di agnello, insaporite con il trito aromatico, una presa di sale e una macinata di pepe. Versate mezzo bicchiere di vino bianco in una pirofila e metteteci la carne, coprite con un foglio di alluminio e mettete in forno caldo a 180°C per 40 minuti.

3) Lavate bene 600 gr di patate novelle, lasciategli la buccia, mettetele in una pirofila senza condimento e cuocetele in forno per 30 minuti.

4) Tirate fuori l'abbacchio e bagnatelo con 2 cucchiai di aceto bianco, dopo aver fatto intiepidire le patate, schiacciatele delicatamente e unitele nella pirofila con la carne. Rimettete in forno e fate cuocere ancora per 20 minuti, rigirando le patate più volte per farle insaporire con il fondo di cottura.

5) Trasferite tutto sopra un piatto da portata e cospargete con foglioline di timo fresco e servite subito.