La zuppa di lenticchie e patate è un primo piatto ottimo per riscaldare le serate invernali. Nutriente, gustosa e sana: questa zuppa è anche l'ideale per recuperare fibre, vitamine e sali minerali dopo gli eccessi delle feste. La ricetta è adatta anche alle diete vegetariane e vegane poiché è totalmente priva di proteine animali. Se si desidera, si può accompagnare a bruschette di pane tradizionali. Ottima con un calice di rosso, per esempio un Gutturnio

70 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

1,2 l brodo vegetale

qb olio extravergine d'oliva

2 patate

6 foglie verza

1 mazzo prezzemolo

200 gr lenticchie rosse

1 carota

1/2 cipolla

1 sedano

1 bustina zafferano

qb pepe

Come preparare la zuppa di lenticchie e patate





1) Lasciate in ammollo 200 gr di lenticchie rosse per 2 ore. Lavate quindi 2 patate, sbucciatele e fatele a dadini. Ora preparate un trito di 1/2 cipolla, 1 carota e 1 costa di sedano. Soffriggete in una casseruola insieme a un po' di olio extravergine d'oliva fino a farlo appassire.

2) Aggiungete al soffritto le lenticchie e le patate. Mescolate bene e poi unite 6 foglie di verze. Bagnate con 1,2 l di brodo vegetale caldo. Laciate cucoere per 30 minuti.

3) Prendete alcuni mestoli di zuppa, senza le foglie di verze, mettete in un frullatore insieme a 1 bustina di zafferano e fate una crema. Unite la crema alla zuppa.

4) Fate cuocere ancora 10 minuti. Aggiustate di pepe e unite una manciata di prezzemplo fresco tritato.