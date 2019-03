L'insalata di riso è un primo piatto ottimo da gustare nel periodo estivo, fresca e nutriente è ottima in tuttele sue varianti. Il riso con salmone, piselli e finocchietto è facile da preparare, leggero e saporito, perfetto per il pranzo di tutti i giorni, anche da consumare in ufficio. Un consiglio se volete utilizzare i piselli surgelati, dovete lasciarli scongelare nel frigo per qualche ora, prima di cuocerli.

Ingredienti per 4 persone

qb finocchietto

5 cucchiaio/i maionese

qb olio di oliva

200 gr piselli

320 gr riso

300 gr salmone filetto

100 gr carota novella





Come preparare il riso con salmone, piselli e finocchietto





1) Sgranate 200 gr di piselli novelli, sciacquateli e fateli cuocere a vapore per 3-4 minuti. Pelate 100 gr di carotine, lavatele e fatelecuocere a vapore per 5-6 minuti. Prendete 300 gr di filetto di salmone e fatelo cuocere a vapore per 5 minuti. Lasciate poi tutti gli ingrtedienti a raffreddare.

2) Fate bollire in acqua salata 320 gr di riso, per il tempo indicato sula confezione, scolatelo e fatelo raffreddare.

3) Tagliate a rondelle le carote e il salmone a pezzetti, metteteli in una ciotola capiente, unite i piselli e il riso, condite con 4-5 cucchiai di maionese e un pò di olio. Mescolate bene e guarnite con ciuffettti di finocchietto e servite.