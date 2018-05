Una vera bontà e un must della tradizione culinaria ligure. La pasta al pesto con fagiolini e patate è un primo piatto che mette d'accordo tutti, ricchissima di sapore e di armonia. Il pesto, infatti, si fonde alla perfezione con fagiolini e patate lessati. Una delizia da abbinare a un calice di vino del territorio ligure

65 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

320 gr pasta mista

150 gr fagiolini

150 gr taccole

300 gr patate

40 gr pinoli

1 mazzetto basilico ligure

1 spicchio aglio

30 gr pecorino grattugiato

60 gr parmigiano grattugiato

qb brodo vegetale

qb olio extravergine d'oliva ligure

qb sale grosso

qb pepe

Come preparare la pasta al pesto con fagiolini e patate





1) Mettete il recipiente del mixer in freezer per 30 minuti per raffreddarlo. Quindi, riunite nel bicchiere del mixer: 1 mazzetto di foglie di basilico ligure, 1 spicchio d'aglio spellato e a pezzetti, un po' di sale grosso. Frullate, dunque, a intermittenza, aggiungendo a filo 1 dl di olio extravergne d'oliva ligure. Unite, infine, anche 30 gr di pecorino grattugiato e 60 gr di parmigiano grattugiato.

2) Sbucciate, lavate e asciugate 300 gr di patate, poi fatele a cubetti. Quindi, lavate anche 150 gr di fagiolini e 150 gr di taccole. Portate a ebollizione abbondante brodo vegetale, unite le taccole e cuocetele per 3 minuti, poi versate anche le patate e cuocete ancora per 3 minuti. Unite, poi, i fagiolini e proseguite con la cottura per altri 3 minuti. Scolate le verdure con un mestolo forato e passatele sotto acqua fredda corrente. Fate a pezzetti fagiolini e taccole, filtrate poi il brodo e riportatelo a bollore.

3) Cuocete nel brodo 320 gr di pasta mista, ma solo per metà del tempo di cottura. Scolate con un mestolo forato direttamente nella casseruola. Aggiungete 3-4 mestoli di brodo bollente e mescolate. Cuocete la pasta per 2 minuti in più rispetto al tempo di cottura, unendo brodo.

4) Qualche minuto prima della fine del tempo di cottura, unite le verdure. Aggiungete, infine, il pesto diluito con un po' di brodo di cottura e mescolate, versando ancora un filo d'olio extravergine d'oliva. Spolverizzate con 40 gr di pinoli tostati e pepe.