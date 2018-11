Un dolce particolare e molto nutriente, ottimo anche per la colazione e la merenda dei bambini. La torta di zucca gialla e patate dolci riporta alla tradizione e, per i bambini, può essere preparata togliendo la grappa dagli ingredienti. Golosa con il latte, anche per affrontare i primi freddi e dedicarsi una coccola in più



110 MINUTI

Ingredienti per 6 persone

60 gr burro

2 cucchiai farina di mais bianca

4 cucchiai grappa

1 kg patate dolci

50 gr pinoli

qb sale

2 uova

100 gr uvetta

1 bicchiere latte intero

2 cucchiai farina 00

50 gr cedro candito

300 gr zucca gialla

70 gr zucchero

Come preparare la torta di zucca gialla e patate dolci





1) Sbucciate 1 kg di patate dolci americane, tagliatele a pezzi grossi. Quindi, trasferitele in una pentola insieme a 300 gr di zucca gialla, unite 1 bicchiere di latte e un po' di sale. Fate cuocere a fuoco moderato e con coperchio fino a cottura di entrambe.

2) Scolate e passate tutto al disco medio del passaverdura: mettete la purea in una terrina. Unite quindi 50 gr di burro ammorbidito e fatto a pezzetti, 100 gr di uvetta lavata e ammollata in 4 cucchiai di grappa (o acqua), 50 gr di pinoli tritati, 50 gr di cedro candito a cubetti piccolissimi, 70 gr di zucchero (tenendone da parte 1 cucchiaio), 2 cucchiai di farina 00 e 2 uova sbattute.

3) Amalgamate lo zucchero rimasto con 2 cucchiai di farina di mais bianca e infarinate una tortiera imburrata di 28 cm. Versate dunque il composto, livellatelo e mettete in forno già caldo a 180° C per 1 ora, fino a doratura in superficie.

4) Se gradito, 10 minuti prima del termine della cottura, spennellate la torta con 1 tuorlo sbattuto con 1 cucchiaino di zucchero e 1 cucchiaio di latte.