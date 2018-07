Un dessert freschissimo per la fine del pasto. La macedonia di frutta esotica con gelato diventa la merenda perfetta per l'estate. Ma non solo, da provare come spuntino anche quando si è a dieta

Ingredienti

qb gelato al cocco

1 bicchierino Grand Marnier

qb fecola di patate

1 mango

4 kiwi

1 papaya

3 cucchiaini zucchero

Come preparare la macedonia di frutta esotica con gelato







1) Sbucciate 2 kiwi maturi, tagliateli a pezzetti e schiacciateli in un colino a maglie fitte. Filtrate il passato per togliere tutti i semini. Mettete il succo in un pentolino, aggungete 2 cucchiaini di zucchero e un po' di fecola di patate. Lasciate addensare la salsa a fuoco basso, poi versatela in una ciotolina.

2) Sbucciate 1 mango e tagliate la polpa. Tagliate a metà 1 papaya, eliminate i semini neri e poi sbucciatela. Sbucciate altri 2 kiwi. Tagliate la frutta a dadini e mettetela in una terrina.

3) Sciogliete in un pentolino 1 cucchiaino di zucchero con 1 bicchierino di acqua e 1 bicchierino di Grand Marnier. Fate raffreddare lo sciroppo, aggiungetelo alla macedonia, mescolate e fate insaporire per 30 minuti in frigorifero.

4) Mettete su un piatto 1 cerchio metallico di 8 cm, riempitelo con la frutta scolata, schiacciatelo con un cucchiaio per compattare e formate al centro una conca. Mettete all'interno della conca 1 pallina di gelato al cocco, poi togliete il cerchio. Fate così anche le altre 3 tartare di macedonia e guarnite con la salsa al kiwi insieme a fettine di cocco.