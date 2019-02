Dolci e sfiziose frittelle a forma di ferro di cavallo con tutta la morbidezza della patata, ideale da portare in tavola come merenda per le feste di carnevale. I dolci di patate fritti, sono facili e veloci da preparare, ottimi anche nella versione salata, quindi serviti con sale grosso invece dello zucchero a velo e serviteli come contorno per piatti di carne o come antipasto per accompagnare salumi e formaggi.

Ingredienti per 6 persone

30 gr burro

qb olio per friggere

1000 gr patata

qb sale

2 tuorlo

250 gr farina

qb zucchero a velo





Come preparare i DOLCI DI PATATE FRITTI





1) Prendete 1 kg di patate, lavatele accuratamente e fatele bollire in abbondante acqua bollente lasciandogli la buccia, quando saranno morbide scolatele, lasciatele intiepidire e pelatele, poi con lo schiacciapatate passatele in una ciotola.

2) In un pentolino fate fondere 30 gr di burro e versatelo sulle patate con 2 tuorli e una presa di sale, con un mestolo di legno rendete morbido il composto e aggiungete poco alla volta 250 gr di farina, avendo cura di amalgamare bene il tutto.

3) Dividete l'impasto in 6-8 porzioni più o meno uguali e formatene dei rotolini di circa 1,5 cm di diametro, che dividerete a loro volta in bastoncini lunghi 10 cm. Arrotolateli formando una specie di ferro di cavallo e nel frattempo fate scaldare abbondante olio per friggere in una padella in cui andrete a cuocerli finchè saranno dorati e gonfi. Scolateli e asciugateli su carta assorbente.

4) Trasferite i dolci di patate su un piatto da portata, cospargete con zucchero a velo e servite.