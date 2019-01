Il cuore di San Valentino al cioccolato bianco è uno dei dolci più amati e classici per il menu di san Valentino. Gli ingredienti sono golosissimi e il cioccolato bianco è protagonista. L'aroma di arancia e burro fuso e la morbidezza cremosa di cioccolato, yogurt e panna. Questa torta speciale ha la forma di un cuore e, quindi, è una dolce dichiarazione d'amore da offrire alla fine della cena, con un vino liquoroso o con il caffè. Ma non solo, il dolce è perfetto anche per una romantica colazione a due



40 MINUTI

Ingredienti per 8 persone

150 gr burro

180 gr zucchero

3 uova

110 gr fecola di patate

35 gr farina 00

1/2 bustina lievito per dolci

1 arancia non trattata

2,5 dl succo d'arancia

1 cucchiaio liquore all'arancia

150 gr cioccolato bianco

qb ribes rosso

0,5 dl panna fresca

80 gr yogurt magro

50 gr panna montata

qb sale

qb zucchero a velo

Come preparare il cuore di San Valentino al cioccolato bianco









1) Fate ammorbidire 150 gr di burro a tocchetti in una terrina, aromatizzate tutto con la scorza di 1 arancia non trattata grattugiata e 1 cucchiaio di liquore all'arancia. Lavorate con una frusta fino a formare una crema.

2) Sbattete 3 uova e un po' di sale in una terrina fino a gonfiarle, unite 180 gr di zucchero e montate fino ad avere un composto spumoso. Unite anche il burro e 35 grammi di farina 00 setacciata insieme a 1/2 bustina di lievito per dolci.

3) Versate il composto in uno stampo a forma di cuore della lunghezza di 24 cm, prima imburrato e infarinato. Fate cuocere in forno a 170° C per 20 minuti. Controllate la cottura con uno stecchino.

4) Fate la crema: scaldate 2,5 dl di succo d'arancia in un pentolino insieme allo zucchero senza fare bollire. Unite 110 gr di fecola di patate stemperata

stemperata con un po' d'acqua fredda. Fate cuocere a fiamma bassa.

5) Scaldate 0,5 dl di panna fresca facendo bollire leggermente, togliete dal fuoco e aggiungete 150 gr di cioccolato bianco a cubetti. Mescolate per ottenere una crema. Lasciate raffreddare e quindi aggiungete anche 80 gr di yogurt magro e 50 gr di panna montata.

6) Sformate la torta, tagliatela in 2 strati e farcite con la crema d'arancia. Copritela con zucchero a velo e decoratela con ribes rosso, scagliette di cioccolato e, se gradito, scorzette e spicchi d'arancia. Servite insieme alla spuma in una ciotola a parte.