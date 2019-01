La ricetta della crostata frangipane con pere al vino rosso è raffinata, elegante, romantica e perfetta per concludere un menu afrodisiaco. La frolla burrosa e fragrante, preparata a regola d'arte, si arricchisce di un ripieno davvero cremoso e goloso. Le pere si abbinano perfettamente al vino rosso, assumendo una colorazione e un sapore eccezionali. Questa crostata si può gustare sia con un vino liquoroso dolce, sia con il classico caffè a fine pasto

105 MINUTI

Ingredienti per 8 persone

310 gr farina 00

175 gr burro

1 stecca cannella

100 gr mandorle in polvere

9 pere

qb sale

5 tuorli

1 uova

0,5 l vino rosso

2,5 dl latte intero

1/2 limone

2 chiodi di garofano

200 gr zucchero

4 cucchiai zucchero semolato

Come preparare la crostata frangipane con pere al vino rosso





1) Versate 260 gr di farina 00 sulla spianatoia, aggiungete 130 gr di burro freddo a tocchetti e 100 gr di zucchero. Lavorate velocemente con la punta delle dita, per fare la frolla. Quindi unite 5 tuorli e un po' di sale. Avvolgete il panetto in una pellicola e lasciate riposare 30 minuti in frigorifero.

2) Stendete la frolla con il matterello formando un disco di 4-5 mm di spessore e mettetelo nello stampo foderato con carta da forno bagnata e strizzata. Bucherellate il fondo, quindi coprite con altra carta da forno, versate 2 manciate di legumi secchi e fate cuocere in forno caldo a 180° C per 20 minuti. Togliete la carta e i legumi. Quindi fate cuocere ancora per 5 minuti.

3) Fate cuocere 9 pere sbucciate insieme a 0,5 l di vino rosso, 100 gr di zucchero, 2 chiodi di garofano, 1 stecca di cannella e la scorza di 1 limone non trattato in una casseruola per circa 10 minuti. Dovranno essere cotte ma sode.

4) Sgocciolate le pere e lasciate ridurre il fondo di cottura, fino a farlo diventare sciroppo. Quindi filtratelo. Sbattete 1 uovo con lo zucchero avanzato in una piccola casseruola, quindi unite anche 50 gr di farina 00 e 100 gr di farina di mandorle. Quindi versate a filo 2,5 dl di latte bollente facendo addensare e mescolando.

5) Togliete la crema dal fuoco e incorporate 50 gr di burro. Versate la crema nel guscio di pasta frolla, livellate e disponete le pere con il picciolo in alto. Fate cuocere in forno caldo a 180° C per 40 minuti. Fate raffreddare, sformate e servite con lo sciroppo.