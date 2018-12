La ricetta del budino al latte e vaniglia con caramello è una vera e propria madeleine. Profumato, morbido e nutriente, questo dolce al cucchiaio riporta alla mente l'infanzia e le sue suggestioni. Una ricetta della nonna, da proporre come dessert per concludere un pasto ricco e tradizionale. Ma anche una merenda perfetta per i bambini, che adoreranno il connubio tra il latte al profumo di vaniglia e il sempre amato caramello

Ingredienti

25 gr gelatina in fogli

1 baccello vaniglia

1/2 limone

8 dl latte intero

2 dl panna per dolci

140 gr zucchero

Come preparare il budino al latte e vaniglia con caramello





1) Fate bollire 8 dl di latte intero in un pentolino insieme a 2 dl di panna fresca per dolci, 50 gr di zucchero e 1 baccello di vaniglia che avrete prima inciso per la sua lunghezza.

2) Spegnete il fuoco e lasciate riposare il latte per 30 minuti, quindi filtratelo. Ora mettete in ammollo 25 gr di gelatina in fogli nell'acqua fredda per 10 minuti. Dopo l'ammollo, strizzate i fogli di gelatina e lasciatela sciogliere nel latte caldo.

3) Mettete in una casseruola 90 gr di zucchero insieme al succo di 1/2 limone e a 1 dl di acqua. Fate cuocere questo sciroppo fino a formare il caramello. Quindi, versatelo e distribuitelo bene in uno stampo da budino. Lasciate raffreddare.

4) Ora versate il latte nello stampo e riponete in frigorifero per 6 ore. Prima di sformare, immergete lo stampo in acqua tiepida per alcuni secondi.