Il purè di bietole da costa lessate è un contorno perfetto per i secondi piatti a base di carne: arrosti, bolliti, polpette e involtini. Questo purè vivace e originale si sposa bene anche con i secondi di pesce ed è ideale persino abbinato a formaggi e omelette. Insomma, un vero passepartout molto sano. Infatti, i suoi ingredienti funzionano anche come cibi detox. L'ideale durante e dopo i pranzi delle feste. Questo contorno si presta a riscaldare le sere invernali e la consistenza in purea può renderlo gradito persino ai piccoli di casa