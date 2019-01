Se amate le melanzane e siete stufi delle solite preparazioni tradizionali, provate queste melanzane veloci e sfiziose! Sono una preparazione davvero versatile, da gustare come contorno o come antipasto, ma perfette anche da servire come secondo di verdure leggero, ma tanto saporito! La ricetta di Grazia è così semplice che può essere eseguita anche da chi non ha una grande esperienza in cucina; è adatta a tutti, anche a chi sta seguendo una dieta poco calorica. Provatele! Sono davvero appetitose!

16 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

1 melanzana lunga

80 gr pecorino toscano

1 mazzetto prezzemolo

1 mazzetto timo

1/2 spicchio aglio

q.b. olio extravergine d'oliva

q.b. sale

q.b. pepe

Come preparare le melanzane veloci e sfiziose



1) Lavate, asciugate 1 melanzana lunga, eliminate le estremità e affettatela per ricavare delle fette spesse 1,5 cm. Tagliate ogni fetta di melanzana a metà con un taglio orizzontale, per formare una tasca. Tagliate in modo sottile 80 gr di pecorino toscano e tenetelo da parte.

2) Preparate un trito aromatico con 1/2 spicchio d’aglio, le foglie di 1 mazzetto di prezzemolo e quelle ricavate da qualche rametto di timo. Mettete le spezie in una scodella, aggiungete 1 presa di sale e 1 di pepe e mescolate con cura. Farcite ogni fetta di melanzana con il mix aromatico e il pecorino.

3) Scaldate una piasta di ghisa. Quando è ben calda, spennellate i lati della melanzana farcita con olio extravergine di oliva e disponetela sulla piastra; cuocete 2-3 minuti per lato. Disponete le melanzane veloci e sfiziose su un piatto da portata, regolate di sale e di pepe, decorate con ciuffetti di timo e servite caldissime.