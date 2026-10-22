Ogni ottobre balconi e finestre si riempiono di cimici in cerca di caldo: niente panico, ma qualche strategia mirata serve per evitare che trasformino casa vostra in un rifugio invernale.

Cercano fessure, lucernari, cassonetti delle tapparelle. In pratica, qualunque varco porti a un ambiente riparato e tiepido: dagli ultimi giorni di settembre le cimici iniziano ad aggregarsi sui muri degli edifici, soprattutto nelle zone di pianura, fino a insinuarsi in casa.

La buona notizia è che queste cimici dei campi, comprese la cimice verde e la cimice asiatica, sono insetti fitofagi: pungono le piante, non gli umani. Creano disagio e, in molti casi, qualche brivido di disgusto, ma le schede dell’Università di Parma ricordano che non sono pericolose per la salute umana. Il problema, però, è che una volta trovata la strada, tendono a tornare ogni anno.





Perché in autunno le cimici entrano in casa

Le cimici seguono il termometro. Con l’abbassarsi delle temperature e le giornate più corte, cercano un luogo dove trascorrere l’inverno in una sorta di letargo. I servizi di Protezione civile che si occupano di cimice asiatica spiegano che gli adulti si radunano in grandi gruppi sulle superfici soleggiate dei palazzi, poi esplorano ogni spiraglio disponibile.

Sono attratte dal calore che filtra da finestre e cassonetti, ma anche dalla vostra presenza: la CO₂ che emettete respirando è un segnale che indica ambienti chiusi e riparati. Non significa che la casa è sporca o poco igienica. Significa solo che offre le condizioni ideali per svernare.

In casa le trovate spesso sui vetri, nelle pieghe delle tende, dietro i quadri, dentro gli infissi o nel bagno, dove i rivestimenti creano piccole intercapedini. Se avete spostato all’interno vasi e sottovasi dal balcone, potrebbero essersi nascoste anche lì, per poi farsi vedere a luci accese.





Come evitare che le cimici entrino in casa

Le linee guida dei Servizi Fitosanitari regionali sono molto chiare: la misura più efficace è impedire l’ingresso, prima di ritrovarsi decine di ospiti indesiderati in soggiorno. Il primo passo è un check-up degli infissi. Controllate le zanzariere: se ci sono strappi, maglie allentate o bordi che non aderiscono, riparateli o sostituite la rete. Anche un millimetro di spazio è sufficiente.

Seconda tappa: sigillare le fessure. Passate lentamente lungo il perimetro di finestre e porte, toccando i punti in cui sentite spifferi. Fessure tra telaio e muro, giunture dei cassonetti delle tapparelle, spazi attorno a tubi e cavi (condizionatori, antenna, caldaia) andrebbero chiusi con silicone o schiuma specifica. Le reti antinsetto sono utili anche su prese d’aria e piccoli comignoli non utilizzati.



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Poi ci sono le buone abitudini quotidiane. In autunno, quando aprite le finestre di sera con la luce accesa, state praticamente inviando un invito formale. Meglio arieggiare nelle ore centrali del giorno, quando sono meno attive, e tenere le tende tirate per ridurre il richiamo luminoso. Prima di portare in casa piante da balcone e sottovasi, scuoteteli e controllate bene sotto il bordo. Stesso discorso per il bucato: una cimice attaccata a lenzuola o asciugamani finisce direttamente in camera.





Se sono già entrate: cosa fare (e cosa evitare)

Quando una cimice è in salotto, l’istinto è schiacciarla. I Servizi Fitosanitari sconsigliano questo gesto per due motivi: l’odore intenso e le secrezioni possono risultare irritanti, e il pavimento non è il luogo ideale per una scena del crimine. Molto meglio la rimozione meccanica.

Il metodo più semplice è accompagnarle delicatamente in un contenitore usando un cartoncino, oppure raccoglierle con scopa e paletta. Se sono molte, l’aspirapolvere è un alleato utile, ma va svuotato subito dopo, preferibilmente all’esterno. Per eliminarle, la procedura indicata dai documenti istituzionali è l’immersione in acqua saponata: il sapone rompe la tensione superficiale, impedisce il galleggiamento e le fa affondare. Il tutto si smaltisce poi nell’organico, non nel WC.

Capitolo insetticidi. Gli spray ad uso domestico a base di piretroidi funzionano sugli esemplari colpiti direttamente, ma non chiudono i varchi. Le indicazioni ufficiali li considerano sconsigliati negli ambienti abitati, soprattutto in presenza di bambini, anziani o animali domestici. Se proprio servono, dovrebbero essere limitati a parti esterne di infissi o locali non abitati, mai come sostituti di sigillature e zanzariere.

Quanto ai “rimedi della nonna” - aceto, aglio, oli essenziali di menta o lavanda - possono dare un leggero effetto repellente localizzato, per esempio su un davanzale, ma gli esperti ricordano che non sono paragonabili, per efficacia, alle barriere fisiche. Bene usarli come supporto, purché non diventino l’unica strategia.

Un’ultima nota: se trovate insetti piccoli, bruno-rossastri, appiattiti, senza ali visibili, nascosti soprattutto in materassi, reti del letto e battiscopa della camera, potrebbe trattarsi di cimici dei letti, tutta un’altra storia. In quel caso non bastano aspirapolvere e acqua saponata: serve un intervento professionale mirato, diverso da quello per le innocue - ma insistenti - cimici dei campi.